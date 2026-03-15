LO MEJOR DE LA SEMANA: la nueva gama de Ford, el Mini Paul Smith y los planes deportivos de Skoda

La electrificación es algo transversal. Ha aterrizado en todo tipo de vehículos y una muestra de ello son los modelos de Ford: una gama cero emisiones, para cualquier carretera y clima, incluida la nieve. El Explorer destaca por su autonomía de más de 600 kilómetros y carga rápida.

El Capri, con diseño deportivo estilo SUV coupé, que recorre hasta 627 kilómetros; el Puma Gen-E, un SUV compacto eléctrico eficiente, que se caracteriza por su agilidad en entornos urbanos; y el E-Tourneo Courier, amplio y versátil, pensado para familias o para uso profesional.

Ford Capri | Centímetros Cúbicos

Desde el Matadero de Madrid y su festival de diseño, Mini, ha dado la bienvenida a una nueva versión Paul Smith Edition, para la gama Cooper, que nace de otra colaboración entre la marca y el diseñador británico, con techo en diversos colores y detalles de sus famosas rayas.

El interior se distingue por los asientos rayados, diseño que también luce el volante deportivo con una banda textil, o la alfombrilla, con un dibujo a mano del conejo símbolo del diseñador. Las versiones eléctricas estarán disponibles en Semana Santa y las de combustión en julio.

Mini Cooper Paul Smith | Grupo BMW

La cuenta atrás para los World Car Awards 2026 continúa con el anuncio de los tres finalistas de cada categoría, vehículos que representan la innovación, el diseño y el futuro. Los candidatos de estos prestigiosos galardones han sido elegidos por un jurado de 98 periodistas de 33 países. Entre los españoles se encuentran nuestro director Fernando Gómez Blanco y Pablo García de Motor One España.

Los tres finalistas al Mejor Coche del Año en el Mundo son: el BMW iX3, el Hyundai Palisade y el Nissan Leaf. Los aspirantes a Coche de Lujo del Año son los Cadillac Vistiq, Lucid Gravity y Volvo ES90.

En el campo de las altas prestaciones, los nominado finales a Coche Prestacional del Año son el BMW M2 CS, el Chevrolet Corvette E-Ray y el Hyundai Ioniq 6 N. Los seleccionados como finalistas a Coche Eléctrico del Año son el BMW iX3, el Mercedes‑Benz CLA y el Nissan Leaf.

Respecto al premio de Coche Urbano del Año se lo disputan el Baojun Yep Plus o Chevrolet Spark EUV, el Firefly y el Hyundai Venue. Mientras que los elegidos al Mejor Diseño del Año son el KIA PV5, el Mazda 6e y el Volvo ES90. Los ganadores de las seis categorías se anunciarán el próximo 1 de abril.

WCA 2026 | CC

“El momento de Europa” es el lema del Sexto Foro ANFAC, que reunió a la industria de la automoción en un contexto de grandes retos. Allí se encontraron empresas, instituciones y expertos de un sector que representa al 10 % del Producto Interior Bruto español y genera el 9 % del empleo. Josep María Recasens, presidente de Anfac y director de Renault Iberia, explicó que Europa está tecnológicamente por detrás de Asia y regulatoriamente condicionada.

Por su parte, el ministro Jordi Hereu, reafirmó el compromiso del Gobierno con la industria y la transición ecológica. El Foro analizó el Plan España Auto 2030, para impulsar la electrificación y la producción en Europa.

Coches eléctricos | EP

Škoda ha celebrado su 130 cumpleaños presentando el Fabia RS Rally2, con él quieren repetir los éxitos de la pasada temporadaen España. Cuentan con el campeón José Antonio “Cohete” Suárez y su copiloto Alberto “Pin” Iglesias y, también, con la campeona del trofeo Junior: Nuria Pons y su copiloto Raquel Rodríguez. Nuria es la primera mujer piloto oficial del Supercampeonato de España de Rallyes

La marca checa también aprovechó para presentar el Fabia 130, un coche con espíritu deportivo y 177 caballos, destinado para los amantes de la competición. El Fabia 130 ha sido rebajado en 15 milímetros y ofrece un modo Sport con prestaciones deportivas.

Skoda Fabia 130 | Skoda

La última jornada del Rally Clásico Isla de Mallorca comenzó bajo la lluvia, poniendo a prueba a los pilotos. En los tramos finales el asfalto mejoró y la competición subió de revoluciones. En el grupo Pre 81, Heiko Becker Robach y Meik Hochwelle, ganaron con su Porsche 911 de 1977.

Los vencedores del grupo Pre 90, fueron Yann Munhowen y Luc Kalmes, con su BMW M3 E30. Y en el grupo Pre 98 Romain Dumas y Guilhem Zazurca dominaron con una gran victoria con más de cinco minutos de ventaja al volante de su Peugeot 306 Maxi.

Los campeones en regularidad Media Alta fueron Ruben Maes y Aswin Pyck con su Porsche 914/6 de 1970 y en la categoría Media Baja la victoria fue de Dirk Lührmann y Malte Lührmann, a los mandos de su Porsche 964 de 1989.