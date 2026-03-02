Uno de cada tres Mini vendidos ya es eléctrico

Mini cerró el 2025 con 288.290 coches vendidos, un 17,7% más que el año anterior, pero el dato que realmente destaca no es ese sino otro. El 36% de esos vehículos fueron eléctricos puros, lo que significa que más de uno de cada tres Mini que salieron de los concesionarios llevaba enchufe en lugar de tapón de gasolina. La verdad es que la marca ha colocado 105.535 eléctricos, un 87,9% más que en 2024, y eso ya no es una anécdota para quedar bien en las presentaciones corporativas.

Los números cantan, pero hay que saber interpretarlos

El salto de ventas eléctricas es bestial, pero tiene su lógica porque Mini ha renovado toda su gama eléctrica con modelos que funcionan bien y que además mantienen el rollo dinámico de la marca sin metidas de pata IDeológicas. El Cooper eléctrico y el Countryman enchufable han conectado con un público que buscaba algo distinto sin renunciar al ADN Mini, así que la ecuación ha cuadrado mejor de lo esperado.

Mini Cooper | motor.atresmedia.com

La clave está en que este récord llega cuando el mercado eléctrico global está frenando en seco. Las dudas sobre autonomía, precios e infraestructuras están enfriando las ventas en muchos mercados, pero Mini nada a contracorriente porque su clientela no necesita hacer 800 kilómetros de un tirón todos los fines de semana. La marca trata con un nicho muy concreto de compradores con dinero y gusto por el “pijerío”, y lo está exprimiendo sin complejos.

Además, los compradores de Mini suelen ir de urbanos y modernetes, gente que está más dispuesta al cambio que la media del mercado. Total, que han juntado producto adecuado con público receptivo, y eso es lo que marca la diferencia entre vender coches eléctricos o tenerlos acumulando polvo en el parking del concesionario.

Mini Cooper | motor.atresmedia.com

La apuesta eléctrica les ha salido redonda

Mini ha sabido meter baterías y motores eléctricos sin cargarse lo que la marca significa porque el diseño sigue siendo reconocible al instante, la conducción continúa siendo divertida y el toque premium se mantiene, pero ahora con cero emisiones. Esa coherencia es la que ha evitado que los fans históricos se sintieran traicionados y ha atraído a compradores nuevos que buscaban un eléctrico con personalidad.

El ADN urbano de Mini casa perfectamente con las limitaciones actuales de los eléctricos, así que no han tenido que forzar nada. Es un coche pensado para la ciudad, con autonomías de 300 a 400 kilómetros y tamaño compacto que encaja como un guante con lo que la tecnología eléctrica ofrece hoy. Mientras otras marcas se complican la vida haciendo SUV eléctricos de 500 caballos que cuestan como un piso, Mini va de pragmática y ofrece productos utilizables todos los días.

La pertenencia al grupo BMW también ha ayudado lo suyo, porque les ha dado músculo financiero y tecnológico para desarrollar plataformas eléctricas específicas, y eso se nota en acabados, fiabilidad y sensaciones al volante, porque aunque el precio no sea de risa, al menos te llevas un producto pulido que no parece un prototipo con ruedas.

MINI | BMW

Mantener el ritmo va a ser lo complicado

El reto ahora no es celebrar este récord, sino sostenerlo cuando lleguen más competidores con propuestas similares a precios más ajustados. La ventaja actual es la imagen de marca y el factor aspiracional, pero eso no durará eternamente si los chinos empiezan a sacar copias eléctricas por 15.000 euros menos. De momento van sobrados porque la demanda sigue creciendo y tienen cola de espera en varios modelos.

La competencia va a apretar en los próximos años, y Mini tendrá que seguir innovando para no quedarse atrás. Los eléctricos pequeños y urbanos van a multiplicarse como setas, y muchos llegarán con precios que harán sangre, así que la marca británica necesita mantener esa diferenciación que ahora tiene, porque si se convierte en un Mini cualquiera con batería, el chollo se acabará rápido.

Lo que tienen a favor es que han demostrado saber hacer las cosas bien, sin grandes gestos fingidos ni promesas que luego no se cumplirán. El 36% de ventas eléctricas es la prueba de que cuando el producto funciona y el posicionamiento es coherente, los compradores responden, y eso merece un reconocimiento.

Mini ha enseñado que una marca pequeña puede liderar el cambio eléctrico si lo hace bien, con productos que la gente realmente quiere comprar. El récord no es casualidad ni maquillaje contable, es el resultado de una estrategia clara ejecutada con cabeza. Veremos si consiguen mantener el tipo cuando el mercado se ponga realmente hostil.