Este es uno de los Mini Cooper más especiales de siempre por un motivo deportivo y añejo

En enero de 1965, el finlandés Timo Mäkinen cruzaba la línea de meta del último tramo del Rally de Montecarlo junto a su copiloto, el británico Paul Easter. Ambos participaban con un pequeño Mini Cooper S que lucía en los laterales el número 52 y en el frontal la matrícula AJB 44B. Cruzar aquella meta era un hito porque de los 275 inscritos, solo 35 acabaron el rally. Además, Mäkinen, Easter y su Mini fueron campeones de la mítica competición automovilística. Ahora, la marca británica ha anunciado una versión de su modelo más legendario para homenajear aquella victoria.

La 1965 Victory Edition estará disponible en los Mini John Cooper Works, Mini John Cooper Works eléctrico y el Mini Cooper S, cómo no, el gran protagonista de la victoria. La carrocería del coche con esta edición será del tradicional rojo Chili Red de la marca, añadiendo la mítica franja blanca que recorre desde el frontal hasta el trasero y que se aplicaba en los Mini de competición desde los 60.

Mini John Cooper 1965 Victory Edition | Mini

Alternativas en el techo

Sin embargo, el techo puede ser panorámico o escoger pintarlo de blanco para generar ese contraste con el color de la carrocería tan del gusto de los clientes actuales. En los laterales, encontramos el número 52 como el que lucía el Cooper S de Mäkinen y Easter en 1965. Claro que en esta edición la tipografía del número es moderna.

En el volante, de apariencia deportiva, se encuentra la inscripción 1965, el año del triunfo, igual que en otros lugares del coche como en los laterales del alerón o en el marco de las puertas. Como el volante, hay otras partes del vehículo inspiradas en los rallys, como los bujes flotantes o las válvulas JWC.

Mini John Cooper 1965 Victory Edition | Mini

Detalles exclusivos

Esta edición también incorpora llantas de aleación JCW Lap Spoke de 18'' (bitono), llantas JCW Mastery Spoke negras en el caso del Mini John Cooper Works eléctrico. La marca británica ha intentado aportar numerosos detalles estéticos para que esta edición resulte lo más exclusiva posible y atraer clientes que se sumen al homenaje de la victoria en Monte Carlo.

A partir de julio de 2026 podrá comprarse la 1965 Victory Edition de Mini en toda Europa. No existe un precio fijado por este coche. Sin embargo, teniendo en cuenta los costes de estos modelos en su versión básica, podemos intuir que se acerque a los 40.000 euros. Si el Cooper es uno de sus vehículos favoritos, esta es una oportunidad única.