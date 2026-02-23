El sector del automóvil pide regulación que acompañe a la industria para impulsar el coche eléctrico

Así lo han señalado en una mesa redonda bajo el título 'Diálogo de automoción' en la que han participado el presidente de Anfac, Josep María Recasens; el presidente de Sernauto, Javier Pujol; la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; el consejero delegado de Iberdrola Energía España, David Martínez; y el presidente y consejero delegado de Mapfre, Antonio Huertas.

"Cuando Europa ha regulado a espaldas del fabricante, las consecuencias han sido nefastas. Además, durante años se ha pedido realizar una innovación para la que no había tiempo ni conocimiento", ha apuntado Pujol.

El responsable de Iberdrola, David Martínez, se ha sumado a esta idea de "regular acorde a la demanda", al tiempo que ha instado a avanzar en permisología en lo que se refiere a los puntos de recarga, que actualmente enfrentan un "cuello de botella" a la hora de poner en marcha su conectividad dentro de la red.

Cargadores eléctricos en aparcamientos Telpark | Telpark

El desarrollo de la movilidad eléctrica en España pasa por aumentar esta red de recarga, que necesita las ayudas públicas, según ha explicado Martínez. En esta idea ha insistido la responsable de Faconauto, que ha puesto en valor "lo que ya se tiene", como el Plan Auto+, que es un esfuerzo económico para mantener las ventas de eléctricos.

"Ejecutemos el plan y hagamos políticas homogéneas y rápidas. El consumidor español necesita ayudas porque tiene un perfil que le cuesta afrontar el camino. No todo el mundo se puede comprar un coche eléctrico. Las ayudas son fundamentales, y no un capricho", ha resumido Blázquez.

Repetir el "milagro" español

La importancia de una regulación en línea con la demanda y la capacidad de producción, así como en paralelo a la llegada de nuevos competidores chinos, que deben aprovechar la producción local y dar "reciprocidad", tal y como ha señalado el responsable de Sernauto, permitirá "repetir" el 'milagro' de la industria automovilística española de los últimos 40 años, como ha resumido Recasens.

"Tenemos un ecosistema competitivo, pero en el que actualmente el 90% de valor agregado se genera en la industria de combustión. Nuestro potencial, si caemos en la complacencia, puede desaparecer. Debemos proteger lo construido y transformarlo para montarnos en la ola tecnológica de la movilidad eléctrica, que es ya imparable", ha comentado.

Utilitarios eléctricos | Peugeot

"Tenemos capacidad inversora, tecnológica y de ejecución. Hay que seguir apostando por recudir la independencia de los combustibles para superar la tasa de penetración del coche eléctrico, con el fin de llegar a los niveles de nuestros colegas europeos", ha apuntado, por su parte, David Martínez.

Finalmente, el responsable de Mapfre, Antonio Huertas, ha garantizado su colaboración con el sector automovilístico para dar "confianza y seguridad" a los consumidiores a la hora de abordar esta nueva relación "con el tráfico en carretera".