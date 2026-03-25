No es el más extremo, pero este lógico Toyota híbrido es lo mejor si quieres conducción deportiva en el día a día

No es el modelo GR en su esencia más pura, porque ese privilegio, aquí, le pertenece al Yaris. Pero vamos, que la versión más terrenal de las siglas del alto desempeño japonés intensifica con respeto la búsqueda de esos usuarios que saben lo que quieren: un coche para la ciudad que destaque sobre la media y no solo en apariencia.

Apuntemos no al GR Sport de 140 caballos, que no te cambiaría demasiado la ecuación respecto de los acabados más básicos, sino al ToyotaCorolla GR Sport Hybrid 200, que inyecta una necesaria mejora en la aceleración y, lógicamente, en la potencia de su motor de cuatro cilindros en línea. Claro, considéralo un sacrilegio conformarte con el 0 a 100 en más de nueve segundos que te da la opción con menos poder de fuego… sin poder de fuego. En el Hybrid 200, con los 7,4 segundos que necesita para cumplirlo, nos empezamos a entender.

Toyota Corolla GR Sport | Toyota

Produciendo hasta 196 CV y un par motor de 190 Nm, la experiencia de conducción se sigue resumiendo en una tracción a las ruedas delanteras y lo interesante es que el consumo se sigue manteniendo por debajo de los cinco litros, conteniéndose en 4,7 l/100 km.

Toyota Corolla GR Sport: ¿qué más además del motor 200?

Para un hatchback de cinco puertas, situarse arriba de la línea de los 300 litros de maletero es vital, y aunque resigna volumen en relación con los más de 360 litros del GR Sport Hybrid 140, esta versión garantiza unos 313 litros que no dañan su reputación cuando se pesan en la balanza las facetas del coche destinadas a las utilidades del día a día y, por otro lado, las prioridades de compacto deportivo que persigue.

Toyota Corolla GR Sport | Toyota

Aunque en algunos aspectos no se diferencie de la iteración que le sigue en nivel, es decir, el Style Plus –a saber: la carrocería bitono y los cristales traseros oscurecidos, como características más visibles de su exterior–, sí le corresponde un juego de llantas de serie de 18 pulgadas GR Sport exclusivas y un catálogo algo más amplio de llantas opcionales, así también como un tapizado de tela y cuero sintético de diseño también único para esta versión.

De arranque, el Toyota Corolla GR Sport se está vendiendo en España a un valor de 28.550 euros, pero no debes perder de vista que ese precio se le etiqueta a la opción con motor Hybrid 140. El GR Sport Hybrid 200 se anuncia hoy desde 31.050 euros. Son algunos miles más, pero si te tira más la experiencia de conducción que las funcionalidades de espacio o volúmenes de carga, la cosa cambia radicalmente en comparación con el Corolla Style Plus y casi al mismo valor, ya que este último parte de los 30.800 euros.