LO MEJOR DE LA SEMANA: El nuevo ID. Polo, "Electricity by Ford" y la nueva versión del Citroën ë-C3

El Volkswagen Polo ahora es 100% eléctrico. Se llama ID. Polo y, aunque exteriormente es claramente un Polo, cuenta con diferentes detalles como una nueva firma lumínica LED en el frontal, o el logotipo de Volkswagen iluminado. Detrás luce una apariencia muy clásica, pero adornada por unas nuevas ópticas LED.

En su interior da un salto enorme en calidad, donde llama la atención su modo Retro y donde la pantalla se reinventa con vistas del cuadro de mandos del Golf de primera generación. Además, ofrece potencias de 116, 135 ó 211 CV; y dos tamaños de batería de 37 ó 52 kWh, para una autonomía total de 450 kilómetros.

Por su parte, Ford España va a colaborar con varios mercados tradicionales de Madrid para ofrecerles vehículos comerciales 100% eléctricos, contribuyendo a que el reparto de última milla sea de lo más sostenible en la ciudad.

El proyecto, denominado "ElectriCity by Ford", arrancará en el Mercado de Barceló, beneficiándose de la cesión de una Ford E-Transit Custom y una Ford E-Transit Courier hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, la E-Transit Custom rotará mensualmente durante cuatro meses adicionales por otros mercados como La Paz, Las Águilas, Chamberí y Prosperidad.

El Citroën ë-C3 es uno de los coches eléctricos más asequibles del mercado; con grandes soluciones. Ahora su versión Urban, pensada para ciudad, ofrece 113 caballos, con una batería de 30 kiloWatios-hora y una autonomía de hasta 304 kilómetros en ciclo urbano y 213 en combinado.

Incluye, de serie, ayudas a la conducción y elementos de seguridad, como alerta de cambio carril o el asistente de parking. Este coche desarrolla una velocidad máxima de 125 km/h y acelera de 0-100 en 10,4 segundos.

Citroën C3 en color blanco | Europa Press

Del mismo modo, Volkswagen Comerciales cuenta con una de las gamas más grandes del mercado en lo que a modelos electrificados. Por un lado, híbridos enchufables conautonomías eléctricas de hasta 147 kilómetros, representados por modelos como Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan y California. Y por otro, los 100% eléctricos, con hasta 626, como ID. Buzz, e-Transporter y e-Caravelle.

Mitsubishi Motors Españase ha asociado con la Real Federación Española de Ciclismo para proporcionarles vehículos oficiales, destinados al apoyo de las actividades de la federación en todo el territorio nacional e internacional. Cederá modelos como el Grandis, en su variante eléctrica; y el buque insignia de la marca, el Outlander PHEV, con tecnología híbrida enchufable avanzada y tracción total inteligente. Ambos serán utilizados como soporte logístico en competiciones, así como para los desplazamientos de los integrantes de la federación.

Mitsubishi Grandis | Mitsubishi

Por su parte, Dacia tiene un plan estratégico a nivel nacional para el año 2026, llamado "ADN", para reforzar su posición en el mercado español. Su objetivo es aumentar la cuota de mercado, mantener un modelo de negocio único y democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, aunque lo esencial es seguir ofreciendo la mejor relación valor-precio de sus modelos. Con etiquetas ECO y CERO en su gama, Dacia asegura un coste de uso muy bueno para el consumidor.

Entre su renovada gama destacan el Spring, Sandero, Stepway y Jogger, junto a la innovadora motorización hybrid-G 150 4x4 disponible en Duster y Bigster. Y pronto llegará el Striker, un nuevo modelo electrificado, dinámico y sorprendente; y un nuevo A-SUV 100% eléctrico que se fabricará en Europa.

Nico Muller, piloto de automovilismo, se ha proclamado vencedor del ePrix de Berlín a los mandos del Porsche 99X Electric, siendo su primera victoria en la Fórmula E. El segundo en subirse al podio fue Nick Cassidy, del equipo Citroën; seguido de Oliver Rowland, del equipo Nissan. Por su parte, el español Pepe Martín ha vuelto a anotar puntos tras quedarse con la séptima plaza. La siguiente cita será el Monaco E-Prix, una doble cita los días 16 y 17 de mayo.