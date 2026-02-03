Test a fondo Toyota GR Yaris: un carreras-cliente en toda regla con ADN de rallys

En ocasiones la industria del automóvil nos sorprende con lanzamientos que nos dejan boquiabiertos. Es el caso de Toyota, que ha decidido dejar de lado a través de su división deportiva el carácter verde y ecológico de casi todos sus modelos y presentar la revisión de una de sus creaciones radicales de los últimos tiempos.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

El Toyota GR Yaris que hemos probado es, claramente, más bruto de la historia: no pienses en él como en un Yaris de 3 puertas 'tuneado', sino en un carreras-cliente homologado para su uso en vía pública. El Toyota GR Yaris se ha forjado su leyenda desde su aparición, gracias a tecnología de competición de la marca japonesa.

Toyota GR Yaris | motor.aresmedia.com

Empezando por la parte exterior, el Toyota GR Yaris disfruta de una estética extremadamente agresiva con un techo más bajo -en fibra de carbono-, llantas de aleación de 18 pulgadas, paragolpes, sobre todo el delantero, con formas muy deportivas y, sobre todo, un lateral en el que las aletas ensanchadas son la nota dominante, amén de las puertas sin marco.

Toyota GR Yaris | TOYOTA

En el interior los cambios son menores: unos asientos muy similares a los que equipa el Toyota GR Supra, así como una instrumentación específica que, en contra de las tendencias del mercado, modifica su tecnología para pasar de digital a analógica.

Toyota GR Yaris | TOYOTA

Otros detalles específicos con, por ejemplo, el mando en la consola central, junto a la palanca de cambios, que activa y selecciona los diferentes modos de conducción.

Toyota GR Yaris | TOYOTA

Mecánicamente el GR Yaris retiene su plataforma TNGA-B, pero con un eje posterior heredado del Toyota Corolla. El motor, un bloque 1.6 tricilíndrico con 280 CV, se coloca en una posición más retrasada respecto a las columnas de suspensión. El sistema de tracción integral (GR Four) es una de las claves de este cohete con carrocería de utilitario que cuenta con tres diferenciales.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 5.2 segundos y de alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 230 km/h, otros detalles que hacen del Toyota GR Yaris un vehículo tan único son, por ejemplo, sus frenos, con discos rayados y pinzas fijas de 4 pistones en el eje delantero.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

La parte delantera de su chasis es de un Yaris y la trasera de un Corolla y del CH-R. Esto explica que tenga un aspecto más musculoso. Es como si hubieran juntado dos coches para hacer uno.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

Lo más impresionante es que se trata del único coche de menos de 4 metros con esta configuración y, además, con tracción integral. Así que tiene todo para ser una auténtica bestia, en circuito y en carretera. Porque es pequeño, pesa poco y tiene mucha potencia que se transmite al suelo con total eficiencia.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

Precios Toyota GR Yaris