El primer coche de la Cupra independiente se actualiza: pura deportividad en tamaño compacto

Lejos ha quedado aquella campaña de lanzamiento donde el Cupra Born 2022 resultaba una creación novedosa en un ecosistema donde todos los coches eran iguales. Ahora, la marca española busca enaltecer el lenguaje deportivo al que desde hace casi cinco años apunta el hatchback, a juzgar por la imagen y el vídeo de adelanto publicados a días de un nuevo estreno. Un estreno que revelará la segunda renovación de un compacto ideal para quienes, además de conducción eléctrica, buscan carácter y personalidad.

Carácter que se mantendrá inalterado en lo mecánico y en el esquema eléctrico, lo que no quiere decir que se trate de aspectos insuficientes a los que el fabricante deba meter mano. El rango de 204 a 326 CV, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, convincente para quienes compensan la ausencia del sonido de la combustión por arranques vertiginosos, y una autonomía de casi 600 km según ciclo WLTP –594 km siendo exacto– indican lo contrario. Tampoco habrá actualizaciones de interior más que algún equipamiento opcional, una gama de colores puesta al día y nuevas versiones de software, ya que del resto –materiales y pantallas– se encargó la anterior renovación.

Cupra Born | Cupra

No llama la atención, ya que no se trata de una segunda generación, que se espera para el tramo final de la década. Es por eso que tampoco es novedad que el Cupra Born siga montándose sobre la misma plataforma, la que comparte con el Volkswagen ID.3, al que, como consecuencia, se aproxima en proporciones y diseño. El nuevo lavado de cara es más sutil, pero no por eso poco interesante e influyente.

Las novedades del Cupra Born y la fecha de estreno

¿Qué hace que el Born sea "más deportivo", como define la marca, con esta actualización? Los recientes y enigmáticos anticipos oficiales no dan certezas de su concepto general, pero en fotos espías el compacto dejó ver un difusor trasero modificado y un paragolpes signado por unas tomas de aire aumentadas en tamaño y adoptando una pose más vertical. Las luces Matrix LED y el logotipo iluminado en la zaga, lo que sí muestra el teaser, aportan a la causa.

CUPRA Born VZ | CUPRA

De momento, el Born sigue siendo el eléctrico de acceso, aunque no es un EV precisamente asequible en relación con los modelos que están próximos a incorporarse al mercado español. Modelos que promedian los 25.000 euros. Uno de ellos será el Cupra Raval, el esperado compacto a lanzarse en 2026. Tampoco es el más vendido de la marca y es lógico, pues no va apuntado a ello. Ahora bien, si la intención es un hatchback que sea algo más que eléctrico, es decir, que garantice carácter deportivo además de autonomía, desde la sección de ofertas de unidades 0 km el Born figura desde 30.800 euros con financiación. Nada mal.

Claro, mejor esperar a que se habiliten las ventas del coche con esta nueva renovación, cuyo estreno mundial tiene fecha confirmada. Las 10:00 am del jueves 5 de marzo es la hora señalada.