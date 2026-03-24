¿Pensabas comprar un Volkswagen ID.3? Mejor espera: el sucesor está en camino y tiene fecha de lanzamiento

De las novedades del modelo español a las de su hermano alemán. Bueno, en realidad, el Volkswagen ID.3 viene de ser novedad al darle al fabricante la marca récord de dos millones de eléctricos vendidos. A propósito, la unidad entregada días en la "Fábrica de Cristal", ex planta de producción, será recordada no solo por la cifra récord. La propietaria podrá considerarlo uno de los últimos de la actual generación.

Te recomiendo que no sigas sus pasos, que no vayas a por un ID.3 si es que estaba en tus planes adquirir uno, pues estamos ante una generación en retirada y ante un nuevo modelo a las puertas de su lanzamiento. El sucesor del actual compacto está en camino, ya tiene nombre y hasta reveló cuándo será presentado al mundo. ¿Qué se sabe del Volkswagen ID.3 Neo?

Volkswagen ID 3 Neo | Volkswagen

"La nueva generación de software aporta mayor rendimiento y una experiencia de cliente aún mejor a los modelos ID", declaró Kai Grünitz, responsable de Desarrollo Técnico, sintetizando en una línea una de las evoluciones principales del eléctrico aún de acceso. Por esta nueva generación de software conviene esperar hasta que llegue el nuevo coche a las concesionarias: mejor contar con un sistema avanzado de actualizaciones inalámbricas que permita incorporar futuras funciones.

Cuándo llega el Volkswagen ID.3 Neo: nuevas funciones, ¿nuevo diseño?

Y el Volkswagen ID.3 Neo incorporará de arranque funciones cada vez más presentes en los vehículos eléctricos, como la del acelerado y frenado con un solo pedal y su energía regenerativa. Además, el asistente de conducción semiautomática, conocido en Volkswagen como Travel Assist, y que combina el control de crucero adaptativo con el mantenimiento de carril, se complejizará al agregar la detección de semáforos.

Volkswagen ID 3 Neo | Volkswagen

El volante tendrá lo suyo. Allí, como conductor dispondrás de botones mediante los cuales accederás más directa e intuitivamente a las funciones y asistencias. La industria se está apegando a este conjunto de actualizaciones inalámbricas: esta mejora en el volante, así también como el one-pedal, acaba de oficializarse en SUVs de proyección como el chino Leapmotor B10. Volviendo a los Volkswagen, tanto el nuevo ID.3 Neo como el resto de la familia ID pasan a oficiar de fuentes de alimentación para dispositivos externos.

Claro que, si tu prioridad es acceder a esta actualización de software, no tienes que esperar a que el fabricante lance el Volkswagen ID.3 Neo, porque ya ha entrado en vigor en los ID.4, ID.5 y el sedán ID.7. Ahora bien, un nuevo diseño siempre es tentador, y el elaborado para el compacto, a juzgar por los bocetos publicados, le daría a la carrocería una línea notablemente más deportiva que la que luce el modelo hasta aquí vigente. Para confirmarlo, tendrás que esperar algunas semanas más: de momento no hay fecha exacta confirmada, pero la marca adelantó que su lanzamiento se celebrará a mediados de abril.