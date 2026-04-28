Las pantallas llegan al diseño exterior: BMW presenta un capó que emite animaciones

Hay quien piensa que la aplicación de tecnología en los coches se nos ha ido de las manos, que los vehículos se parecen cada vez más a smartphones o salones de una casa. Pues BMW ha dado un argumento más a estos detractores de la vanguardia con su nueva presentación, un capó que realmente es una pantalla que emite distintas animaciones.

El nombre de esta tecnología es iX3 Flow Edition Concept. Como la misma denominación indica, uno de los modelos en los que se aplicaría sería el iX3, un SUV Grande 100% eléctrico con 469 CV de potencia y 794 kilómetros de autonomía que en España se vende desde 69.240 euros. Claro está que la configuración con este capó aumentaría considerablemente su precio.

BMW iX3 Flow Edition | BMW

Una herramienta conocida

La pregunta es cómo ha conseguido BMW convertir el capó de un coche en una pantalla. Pues gracias a una herramienta que ya mucha gente conoce, aunque ni siquiera le ponía nombre. Se trata de E Ink, el mismo avance que se usa en los libros electrónicos de Kindle. Ahora pasa de la industria literaria a la automovilística. Eso sí, en la primera tiene una utilidad verdadera, en la segunda su contribución es meramente estética.

Cuando uno abre su libro electrónico, la pantalla se ilumina y empieza a emitir las palabras o imágenes con las portadas de las obras. En este caso es similar, el capó se enciende por completo proyectando una de las ocho animaciones que están disponibles. El conductor la escoge y, además, puede ajustar el brillo y los patrones. De esta manera, la animación puede pasar muy desapercibida o hacerse notar.

BMW iX3 Flow Edition | BMW

Más pronto que tarde

En la presentación de iX3 Flow Edition, BMW ha enseñado el ejemplo de la silueta del skyline de una ciudad china proyectada sobre el capó de un iX3. Pero no es una imagen estática, sino animada, con los edificios en movimiento. La tecnología presentada es solo un prototipo, pero de momento. Los portavoces de la propia marca han admitido que la idea es que pase a fase de producción.

Y han añadido que será más pronto que tarde. Por lo tanto, podemos imaginar que en 2027 o 2028 ya nos podrían sorprender por la calle algunos BMW con el capó iluminado como una pantalla. Sin duda, un gran salto en la aplicación de la tecnología en el diseño exterior cuando, hasta ahora, parecía concentrarse en el habitáculo y en el desarrollo de asistencia a la conducción.