Conoce el diseño del Volkswagen ID.3 Neo: ¿qué conserva del modelo anterior y en qué ha evolucionado?

Puede que no haya modificado su concepto estético. No su forma general, al menos. Ese hatchback eléctrico con intenciones de revivir la esencia monovolumen en tono deportivo se conserva, pero que ha habido cambios, de eso no quedan dudas. De arranque,laevolución del Volkswagen ID.3, ahora denominado ID.3 Neo, se pone de manifiesto en el morro.

La más notable se expresa en el nuevo esquema de luces. El diseño anterior estaba quedando obsoleto y los nuevos modelos EV asequibles evidenciaban la carencia en el gemelo alemán del Cupra Born. El encendido del logotipo no es novedad, pero la respuesta es una franja horizontal luminosa más ancha y prominente, y unas ópticas más sofisticadas. No es sin embargo el único retoque en el frontal.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

Tanto la calandra inferior como las tomas de aire en los extremos fueron rediseñadas. Visto de perfil, el nuevo Neo nos indica que el tratamiento no ha mutado demasiado y se mantiene practicamente inalterado. Esto incluye a los pilares y marcos de las ventanas, los faldones de la zona baja y la moldura que atraviesa a la altura de la línea de cintura y que va de los pilotos traseros a los pasos de rueda delanteros.

Nuevo Volkswagen ID.3 Neo: Sin cambios atrás, todo lo contrario al abrir las puertas

Tampoco se ha movido un ápice en la zaga. Si analizamos trazado por trazado –desde la silueta hasta el contorno de la puerta del maletero–, elementos funcionales como las mencionadas luces y el alerón de techo, y rasgos estéticos como la disposición del logotipo y la hendidura destinada a la matrícula, el nuevo ID.3 replica el sector trasero del modelo predecesor.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

La excepción está en el color: hasta aquí, el portón, el alerón y el techo salían pintados de negro en contraste y ahora estas mismas secciones acompañan a la carrocería pintándose de la misma tonalidad.

Si bien la forma general no ha sufrido un rediseño marcado, sí ha crecido en tamaño, pues el ID.3 Neo se presenta unos dos centímetros más largo y algo más espacioso en un interior donde sí habla un idioma totalmente diferente y a tono con los nuevos eléctricos baratos de la marca: el volante de corte inferior y superior, su panel multifunción, las pantallas digitales, los mandos en las puertas, un salpicadero visiblemente más despejado y minimalista, la consola central... Puertas adentro, el nuevo Neo –valga la redundancia– reúne méritos para exclamar ¡sí, soy un coche nuevo!