Man in the middle: el original método por el que te pueden robar el coche

Al igual que los métodos de seguridad antirrobo en los coches ha mejorado en las últimas décadas, la forma de robarlos también. Y es que lo habitual ya no es encontrar una ventanilla estallada, sino que los ladrones ahora se valen de la tecnología para robar. Uno de estos métodos se llama 'Man in the middle'.

El método 'Man in the middle' consiste básicamente en interceptar la señal que hay entre la llave y el coche. Con esta señal puede hacer dos cosas, inhabilitarla para que el coche no se cierre, y por ejemplo robar objetos cuando el conductor entre a la gasolinera o a algún supermercado a comprar; o guardarla y robar el coche horas o días más tarde.

Existen otros métodos, por ejemplo, con los vehículos que se abren y arrancan cuando la llave esta cerca. Estos coches están continuamente mandando señales a la llave, para saber cuando deben abrirse. Algunos delincuentes interceptan la señal del coche y la llave desde el exterior, cuando el conductor está dormido en casa, y amplifican la señal de las llaves y el coche, por lo que el coche piensa que la llave esta cerca, y logran abrir el coche y arrancan el motor sin tener que forzarlo.

¿Qué podemos hacer para evitar esto? Lo ideal es bloquear el envío de la señal, por lo que los expertos aconsejan, una vez en casa, envolver las llaves en papel de aluminio, de esta forma se consigue el efecto jaula de Faraday. Además, aconsejan cerrar el coche justo cuando salimos, y comprobar que las puertas quedan cerradas.