Madrid Central: el ayuntamiento anula casi medio millón de multas que se habían quedado en el limbo

El pasado mes de mayo, la justicia anuló, de forma definitiva, Madrid Central. Fue entonces cuando supimos la decisión que había tomado el Tribunal Supremo: aceptó los argumentos del Grupo Municipal Popular y tumbó el proyecto porque, según habían denunciado, esta zona de bajas emisiones no se había tramitado correctamente ya que no habían tenido en cuenta el impacto de 11,7 millones de euros que tendría en las cuentas del consistorio. En aquel momento, también se paralizaron todas las multas que se estaban tramitando: casi medio millón de sanciones que, ahora, han sido anuladas.

Así lo ha confirmado El Mundo. El Ayuntamiento de Madrid ya ha tomado una decisión sobre todos los expedientes que fueron abiertos en marzo y abril: multas que se habían quedado en el limbo esperando su correspondiente sanción… que no llegará. Basándose en que la norma por la que fueron expedidas ha sido declarada ilegal, han anulado todas. Así las cosas, 478.909 castigos impuestos por acceder indebidamente a Madrid Central se han quedado sin efecto.

Así anularán las sanciones

Según la información facilitada por el citado periódico, el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida ha revocado, de oficio, 274.974 multas que eran firmes, pero que no habían sido ejecutadas todavía porque no las habían enviado a los infractores. Por otro lado, han estimado 184.209 alegaciones de expedientes ya iniciados pero que, por ahora, no contaban con una resolución sancionadora.

Además, han anulado 19.726 boletines de denuncia por accesos no autorizados antes de que éstos se tramitasen y hay 455 sanciones que se habían acogido al pago fraccionado y, por lo tanto, una parte ya había sido abonada: estos casos están pendientes de una revocación que se producirá en breve. El cobro de todas estas multas habría supuesto una recaudación de 43,14 millones de euros… sin tener en cuenta el pronto pago o los recursos.

De las sanciones a los avisos

Eso sí, esto no quiere decir que Distrito Centro (la nueva denominación para la ZBE de la capital) vaya a ser un área sin multas. Cuando el pasado mes de septiembre se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regula es nueva zona de bajas emisiones, comenzó el período de adaptación. O lo que es lo mismo: las cámaras han vuelto a registrar las matrículas de los vehículos que acceden al citado perímetro. Aquellos que lo hacen sin respetar la norma recibirán una notificación del ayuntamiento que se convertirá en una sanción pasados los dos meses de aclimatación.