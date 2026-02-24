¿Adiós al Dacia Sandero? Este coche fabricado en España que no es chino ni alemán ni coreano está rompiendo los rankings de ventas

El mes de enero ha traído una sorpresa gorda en el ranking de ventas de coches en España, porque el Peugeot 208 ha arrasado con 2.055 matriculaciones y ha duplicado las cifras del año pasado en el mismo periodo. Lo interesante del asunto es que este modelo se fabrica en la planta de Figueruelas (Zaragoza), así que comprar uno es apoyar a la industria nacional mientras te llevas un coche que funciona bien y no cuesta un riñón. El Dacia Sandero, que llevaba años siendo el rey indiscutible de las ventas por su precio imbatible, ha tenido que conformarse con el sexto puesto y solo 1.617 unidades vendidas.

Peugeot e-208 GT | Peugeot

¿Por qué se vende tanto si hay opciones más baratas?

El 208 no es el coche más barato del mercado ni de lejos, pero ha conseguido colarse en la cabeza de los compradores por una combinación de factores que funcionan muy bien juntos. El diseño es deportivo sin pasarse de agresivo, las líneas felinas le dan un aire premium que no tienen otros utilitarios, y además el interior viene cargado de tecnología con la pantalla táctil de 10 pulgadas del sistema i-Cockpit que hace que parezca más caro de lo que es. Si lo tuyo es tener un coche que no desentoне ni en el parking del trabajo ni cuando quedas con los colegas, el 208 cumple sin hacer ruido.

Lo que de verdad marca la diferencia es que puedes elegir entre varias motorizaciones según lo que necesites o lo que te puedas permitir. Tienes gasolina básica de 75 CV si solo quieres algo para moverte por ciudad, híbridos de 48V de 100 y 136 CV si buscas consumir poco sin complicarte con enchufes, y la versión eléctrica e-208 de 156 CV con 400 kilómetros de autonomía si quieres subirte al carro de las ayudas del Gobierno. Total, que hay un 208 para cada bolsillo y cada tipo de conductor, y eso se nota en las ventas porque no te obliga a elegir entre ser responsable con el planeta o gastarte más pasta en un Peugeot 308.

El tema de la producción nacional también pesa más de lo que parece en estos tiempos porque mucha gente prefiere comprar un coche que genere empleo en España antes que uno importado de China o de cualquier otro sitio, y el 208 sale directamente de Figueruelas con todo el orgullo de ser made in Spain. Además, si te vas a por la versión eléctrica podrías beneficiarte del Plan Auto+ que acaba de aprobar el Gobierno, y ahí es donde el coche se pone realmente interesante porque las ayudas pueden llegar hasta los 5.500 euros.

Peugeot 208 Hybrid | Peugeot

La competencia se ha quedado mirando

El Seat Ibiza ha rozado el primer puesto con 1.904 matriculaciones, pero se ha quedado a 151 unidades del francés en una carrera que ha estado muy reñida. El Seat Arona ha cerrado el podio con 1.715 unidades, mientras que Toyota ha metido dos modelos en el top cinco con el C-HR (1.681) y el Corolla (1.675), así que la marca japonesa tampoco lo ha hecho mal del todo. Lo que llama la atención es que entre el tercero y el sexto puesto apenas hay 100 unidades de diferencia, y eso demuestra que el mercado está muy peleado y cualquier promoción o novedad puede cambiar las tornas de un mes para otro.

El MG ZS chino se ha colado en el top 10 con 1.415 unidades, y eso confirma que las marcas asiáticas siguen comiendo terreno pese a los aranceles europeos y a toda la guerra comercial. El Nissan Qashqai (1.376) y el Toyota Yaris (1.349) cierran la lista de los diez más vendidos, pero ninguno de ellos se acerca a las cifras del 208 que ha ganado por goleada. Si enero es un indicador fiable de lo que viene, Peugeot podría terminar 2026 con números históricos en España.

Peugeot 208 | Peugeot

Lo que trae el coche que justifica el precio

La versión eléctrica e-208 se carga hasta el 80% en solo 25 minutos, y eso significa que podrías hacer viajes largos sin perder toda la tarde esperando. Los 400 kilómetros de autonomía WLTP son suficientes para la mayoría de conductores que no hacen rutas interminables cada día, y además el motor de 156 CV te da potencia de sobra para adelantar en carretera sin quedarte rezagado. Las versiones híbridas de 48V reducen el consumo un 15% comparado con un gasolina normal y te permiten rodar en modo cero emisiones más de la mitad del tiempo en ciudad gracias a que se recargan con las frenadas, así que contaminas menos sin tener que enchufar nada.

El paquete de ayudas a la conducción viene cargado con frenada automática de emergencia que funciona de día y de noche, reconocimiento de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo con Stop and Go, y alerta de cambio involuntario de carril con corrección automática. Vamos, que el coche te vigila constantemente para evitar que la líes, y eso viene especialmente bien si pasas muchas horas al volante o si tiendes a despistarte. La cámara trasera HD de 180 grados con sensores delanteros y traseros hace que aparcar sea pan comido incluso en sitios imposibles.

El reconocimiento de señales de tráfico aparece directamente en el cuadro digital del i-Cockpit, así que no tienes excusa para saltarte un stop o un límite de velocidad porque el coche te lo pone delante de las narices. Las llantas de aleación con diseño actual y los grupos ópticos LED con las tres garras características de Peugeot le dan un aspecto moderno que no va a quedar anticuado en dos años, y eso también cuenta cuando piensas en el valor de reventa si algún día quieres cambiar de coche.