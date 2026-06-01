Madrid se llenará antes de acabar el año de taxis que conducen solos

La idea suena a ciencia ficción, pero cada vez está más cerca de dejar de serlo. Madrid prepara la llegada de sus primeros robotaxis, vehículos capaces de circular de forma autónoma y prestar servicio de transporte de pasajeros sin depender de un conductor tradicional. El proyecto todavía no significa que la ciudad vaya a llenarse de coches sin conductor de un día para otro, pero sí marca un cambio importante: la conducción autónoma empieza a dejar de ser una promesa lejana para entrar en la agenda real de la movilidad española.

Según la información publicada por Somos Eléctricos, el plan contempla un despliegue de entre 50 y 100 vehículos autónomos antes de que termine 2026. En la operación participarían empresas muy conocidas en el transporte urbano, como Uber, Cabify y Bolt. Es decir, no hablamos de una prueba aislada de laboratorio, sino de un primer paso para integrar estos coches dentro del ecosistema de VTC y plataformas de movilidad.

El coche autónomo de Uber que puede ser la peor pesadilla de los taxistas de Madrid |

Madrid quiere probar el robotaxi antes que muchas capitales europeas

El plan apunta a un despliegue inicial de hasta 100 vehículos autónomos antes de acabar 2026.

Uber, Cabify y Bolt serían protagonistas de una prueba que puede cambiar el futuro del taxi y las VTC.

Madrid ya lleva años siendo uno de los grandes campos de batalla entre taxis, VTC y nuevas formas de movilidad. Primero fue la llegada de Uber y Cabify. Después, la regulación de licencias, precios, distintivos y condiciones de servicio. Ahora aparece un actor todavía más incómodo: el coche que no necesita conductor.

El robotaxi no es simplemente una VTC más moderna. Cambia la base del negocio. Si el conductor desaparece o pasa a tener un papel mucho más limitado, cambian los costes, los horarios, la disponibilidad del servicio y también el debate laboral. Por eso esta noticia no afecta solo a quien quiera pedir un coche desde el móvil. Afecta directamente al futuro del taxi, a las plataformas de VTC y a miles de profesionales que viven del transporte urbano.

No es casualidad que Madrid aparezca en el mapa. La capital española es una ciudad grande, con mucha demanda de transporte, fuerte presencia de VTC y una red viaria compleja, pero también con zonas donde se pueden acotar pruebas de forma progresiva. Además, Uber ya había señalado Madrid como una de las ciudades europeas donde quería desplegar vehículos autónomos, un movimiento que también hemos visto en otros planes relacionados con el coche autónomo de Uber en Madrid.

Volvo y Uber presentan su primer coche autónomo | Volvo

No será una invasión inmediata, sino una prueba controlada

El despliegue inicial será limitado y dependerá de regulación, autorizaciones y condiciones de seguridad.

La gran incógnita será cómo convivirán estos vehículos con taxis, VTC tradicionales, peatones, autobuses y tráfico real.

Conviene no confundir el titular con la realidad completa. Madrid no va a despertar una mañana con miles de taxis sin conductor circulando por todas sus calles. Lo que se plantea es una primera fase, con un número limitado de vehículos y bajo condiciones concretas. La conducción autónoma urbana exige mapas, sensores, software, supervisión, regulación y una enorme cantidad de pruebas antes de operar con normalidad.

La experiencia internacional demuestra que el proceso no siempre es sencillo. Waymo ya opera robotaxis en varias ciudades de Estados Unidos, pero también ha protagonizado situaciones que muestran los límites actuales de la tecnología. En laSexta Motor ya contamos, por ejemplo, cómo un taxi autónomo tomó una decisión que dejaba claro que el sentido común humano sigue siendo difícil de replicar.

Ese será uno de los grandes retos en Madrid. Un coche autónomo puede funcionar muy bien en trayectos controlados, pero una ciudad real está llena de imprevistos: dobles filas, obras, peatones cruzando mal, motos filtrándose entre carriles, bicicletas, rotondas, calles estrechas y conductores que no siempre respetan las normas.

‘Robotaxi’ basado en su actual crossover compacto eléctrico, el Ioniq 5. | Hyundai

El cambio que puede llegar después del taxi y las VTC

El robotaxi puede ser el siguiente gran conflicto de la movilidad urbana.

También puede abrir un debate sobre seguridad, empleo, precios y responsabilidad en caso de accidente.

La llegada de los robotaxis no solo plantea una pregunta tecnológica. Plantea una pregunta social: quién gana y quién pierde si el transporte urbano empieza a automatizarse. Para las plataformas, el coche autónomo puede ser una forma de reducir costes y ampliar disponibilidad. Para los usuarios, podría traducirse en más oferta, tiempos de espera más bajos o tarifas diferentes. Para los conductores profesionales, en cambio, es una amenaza evidente.

Todavía quedan muchas incógnitas. Quién responderá ante un accidente, cómo se regularán las licencias, si estos vehículos podrán operar como VTC, qué zonas cubrirán, si llevarán supervisión humana al principio o cómo se integrarán con el taxi tradicional. Pero la dirección parece clara: Madrid quiere estar entre las ciudades que prueben esta tecnología cuanto antes.

Hasta ahora, los robotaxis parecían cosa de Estados Unidos, de China o de los anuncios de Tesla con su Cybercab sin volante ni pedales. Pero el debate ya está aquí. Y si el calendario se cumple, antes de que acabe el año Madrid no solo hablará de coches autónomos: empezará a verlos circular en sus propias calles.