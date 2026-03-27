Estas ciudades vuelven a multar en las zonas de bajas emisiones

¡Atención conductores porque estas ciudades vuelven a multar en sus ZBE!

¡Atención conductores porque se ha terminado la moratoria y 16 ciudades de Cataluña vuelven a multar en sus Zonas de Bajas Emisiones! Desde este lunes 16 de marzo, la Generalitat ha reactivado las restricciones tras considerar que el servicio de trenes de Rodalies ya funciona correctamente. Localidades como Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa o Lleida regresan al régimen ordinario para proteger la calidad del aire y la salud de los vecinos.

La medida afecta principalmente a los vehículos más contaminantes, es decir, aquellos que no tienen etiqueta ambiental de la DGT. Recuerda que cada municipio tiene sus propias reglas, pero la norma general impide el acceso a los coches sin distintivo en las áreas protegidas.

Con el sistema ferroviario recuperado y el refuerzo de autobuses, la administración considera que ya existen alternativas suficientes al coche privado para los desplazamientos cotidianos. Estas son las ciudades en las que regresan las ZBE:

Badalona

Barcelona

Cerdanyola del Vallès

Cornellà de Llobregat

El Prat de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Gavà

L’ Hospitalet de Llobregat

Lleida

Mollet del Vallès

Sabadell

Sant Adrià de Besòs

Sant Cugat del Vallès

Sant Joan Despí

Terrassa

Viladecans

¡Vigila tu matrícula si no quieres que tu próximo trayecto termine con una notificación de sanción en el buzón! Esta reactivación marca el regreso definitivo a la estrategia de movilidad sostenible en todo el territorio catalán.

Infórmate bien sobre las excepciones de tu municipio, porque el margen de aviso ya es cosa del pasado.