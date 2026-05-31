Probamos el renovado Peugeot 408: mucho más atractivo, con gran personalidad y buenas autonomías

Reconocible por su carrocería fastback, muy diferente a cualquier silueta que haya en el mercado a día de hoy, junto a su frontal altamente reconocible como Peugeot. El 408 se ha renovado para ser aún más atractivo visualmente, así que hemos ido hasta Marsella para conocerlo.

El frontal es lo que más cambia. La parrilla y el paragolpes son nuevos, pero lo que de verdad llaman la atención son sus característicos faros, que ahora integran la nueva firma lumínica de la marca. En el lateral es muy difícil mejorar esa caída fastback que siempre ha enamorado a los conductores de las berlinas, pero este 408 ahora tiene nuevo catálogo de llantas. En la parte trasera se han renovado los pilotos y se coloca como el primer Peugeot que ilumina la inscripción de la firma en la parte posterior.

Peugeot 408 | Centímetros Cúbicos

En su interior es notable el salto de calidad y tecnológico que ha pegado el 408. A simple vista, con los nuevos tapizados y tejidos, pero también con un puesto de conducción envolvente, gracias a sus ergonómicos asientos, un equipo de sonido de primer nivel, y una pantalla táctil de 10 pulgadas muy completa e intuitiva.

Y en cuanto a motores, tenemos un microhíbrido, híbrido enchufable o 100% eléctrico. Vamos, una apuesta por la electrificación. Y aunque todos tienen sus ventajas y están destinadas a encajar a la perfección con lo que busque cada conductor en su día a día, nosotros nos hemos puesto a los mandos de la puramente eléctrica, que es la que me parece más interesante ahora mismo.

Bajo el capó esconde un potente motor eléctrico que desarrolla 213 CV de potencia, es decir, aceleración e inmediatez están aseguradas. A la vez que una conducción ágil y silenciosa.

Peugeot 408 | Centímetros Cúbicos

Es practicidad máxima, pensado para convertirse en un referente, sobre todo, en lo que a eficiencia se refiere. Con un consumo de energía muy contenido de solo 14,7 kWh/100 km, unido a una aerodinámica muy bien trabajada con su carrocería baja, lo traducimos en una autonomía de 456 kilómetros. Los cuales se pueden recuperar en tan solo 31 minutos, eso sí, del 20 al 80%.

Cifras ideales tanto para los desplazamientos diarios como para escapadas de fin de semana o viajes largos. Por que sí, con más de 400 kilómetros de autonomía, con la cantidad de cargadores que ya hay en España y los sistemas de ayuda que trae esta berlina, es más que posible viajar.

Peugeot 408 | Centímetros Cúbicos

Porque la practicidad del E-408 va mucho más lejos. Lo más interesante son sus múltiples funciones para optimizar la experiencia eléctrica. Es decir, tenemos un planificador de viajes integrado en el navegador, con puntos de carga y ahorro de energía; una función para preacondicionar la batería y que no se sobrecaliente, por ejemplo, durante una carga rápida; así como también la función Vehicle to Load, lo que permite utilizar la energía de la batería del coche para alimentar dispositivos eléctricos externos. Es capaz de suministrar 3,5 kW y 16 Amperios.

Yo no tendría muchas dudas sobre qué motorización elegir en el renovado Peugeot 408, y si de verdad estáis buscando un 100% eléctrico con personalidad, buenos acabados y autonomía, es una opción que deberías poner tener en tu lista. Pero, en el caso de querer otro tipo de propulsor bajo el capó, es una conclusión similar, porque en cualquiera de sus versiones tenemos los mismos argumentos, destacando la autonomía en cero emisiones, de más de 80 km en el caso del enchufable, y unos consumos muy ajustados de 5 l/100 km en el microhíbrido… ¿Queda alguna duda?