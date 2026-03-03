Ya están activos 33 nuevos radares de la DGT en las carreteras de 11 Comunidades Autónomas

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, los nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

De este modo, en la provincia de Alicante están en marcha tres radares de tramo: dos en la A-31 (del punto kilométrico 216+550 C al 218+900 C y del 211+700 D al 203+995 D). El tercer radar se ubica en la A-7 (del 523+360 D al 519+200 D).

En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C); mientras que en la provincia de Ávila se han activado cuatro radares de tramo en la AV-562 (del 11+435 al 9+190 y del 9+190 al 11+435) y en la N-403 (del 86+250 D al 83+320 C y del 83+320 C al 86+250 D).

Ojo conductores: la M‑30 instala cuatro radares que no perdonan a los que se cuelan | Agencia

En Cantabria, Tráfico ha puesto en marcha tres radares fijos en la N-611 (194+330 D), en la CA-142 (23+360 D) y en la CA-141 (21+300 C) y en la provincia de A Coruña se ha activado un radar fijo en la N-550 (15+730 C).

En la isla de Gran Canaria (Las Palmas) se ha puesto en marcha un radar fijo en la GC-20 (2+700 D) y un radar de tramo en la GC-23 (del 1+480 C al 4+030 C); y en León se ha activado un radar fijo en la CL-623 (7+110 D).

La Comunidad de Madrid cuenta con dos radares fijos en la M-601 (0+930 C) y otro en la M-100 (22+940 D); y otros dos de tramo en la M-501 (del 46+224 D al 42+375 C) y (del 42+375 C y del 46+224 D).

¿Cuáles son los radares fijos de la DGT que más multas acumularon en 2022? | DGT

Por otro lado, en Málaga se ha activado dos radares de tramo en la A-355 (del 0+990 D al 4+450 D) y (del 4+450 D al 0+990 D).

Otros radares fijos activos desde hoy son en Murcia en la RM-620 (4+228 C); en Pontevedra, en la VG-20 (10+280 D); en Segovia en la SG-205 (24+300 D); en Sevilla en la A-8077 (3+180 D); en Tenerife se ha puesto en la TF-1 (76+940 D) y en Toledo se ha activado un radar fijo en la CM-4008 (4+910 D).

En Valencia, se ha puesto en marcha un radar de tramo en la CV-30 (del 4+150 D al 1+625 D) y un radar fijo en la CV-400 (0+735 C).

Por último, en Valladolid se ha activado un radar fijo en la VA-30 (16+160 D) y otros dos en Zaragoza en la N-232 (244+220 C y 244+945 D).

Radares en carretera | Pixabay

Los nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

"Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves", ha defendido la DGT.