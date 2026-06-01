La cifra que nunca se anuncia con ningún coche y es la más importante que sí protagoniza el nuevo MG

Comprar un coche eléctrico nuevo sigue siendo complicado para muchos conductores españoles. Los precios han bajado respecto a los primeros años, hay más modelos disponibles y la oferta empieza a ser mucho más variada, pero la barrera económica continúa siendo evidente. Por eso propuestas como la del MG4 Urban llaman tanto la atención: no intenta competir solo por diseño o tecnología, sino por una relación entre precio, autonomía y equipamiento que pocos rivales pueden igualar.

MG ha lanzado una campaña financiera especialmente agresiva para su compacto eléctrico, con un interés del 2,99%. La versión de acceso, denominada Comfort, se anuncia desde 16.790 euros incluyendo promociones y el ahorro vinculado a la financiación. Según la oferta publicada por Diariomotor, el precio final tras el crédito se queda en 19.365 euros, una cifra todavía muy competitiva para un coche eléctrico de este tamaño.

El MG4 Urban ya tiene precio en España, pero a finales de año sumará una versión con una batería revolucionaria | MG

Un eléctrico compacto por precio de utilitario

El MG4 Urban ofrece 149 CV, etiqueta Cero y hasta 325 kilómetros de autonomía WLTP.

Su gran argumento está en combinar precio bajo, buena habitabilidad y una dotación de serie muy completa.

El MG4 Urban utiliza una mecánica eléctrica de 149 CV y 250 Nm de par máximo. No es una versión pensada para presumir de prestaciones, pero sí ofrece cifras más que suficientes para el uso diario. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

La batería tiene una capacidad de 42,8 kWh, de los cuales 41,9 kWh son útiles, y permite homologar hasta 325 kilómetros de autonomía WLTP. Para un coche que apunta principalmente a desplazamientos diarios, ciudad, alrededores y viajes ocasionales, es una cifra razonable. Además, incorpora cargador embarcado de 11 kW y admite carga rápida de hasta 82 kW.

Su etiqueta Cero de la DGT también es un punto clave para quienes se mueven por ciudades con zonas de bajas emisiones. En este sentido, el MG4 juega una carta parecida a la de otros eléctricos asequibles que están empezando a ganar peso en España, como ya ocurre con propuestas chinas que buscan romper el mercado por precio, autonomía y equipamiento, entre ellas el Changan Deepal S05.

MG4 Urban | MG

MG no vende solo precio: también equipa muy bien

El acabado Comfort ya incluye faros LED, control de crucero adaptativo, cámara trasera y asistentes de conducción.

También suma climatizador, bomba de calor, pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay y asientos calefactables.

Uno de los puntos fuertes de MG es que sus versiones básicas no suelen sentirse tan básicas. En el caso del MG4 Urban Comfort, el equipamiento de serie incluye elementos importantes de seguridad y confort: faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de carril con asistente, aviso precolisión, detector de ángulo muerto, asistente en atascos, cámara trasera, alerta de tráfico cruzado y detector de fatiga.

También incorpora climatizador automático, bomba de calor, sistema multimedia con pantalla táctil, radio DAB, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, volante calefactable, asientos calefactables, acceso sin llave y función V2L para alimentar dispositivos externos. Es decir, no estamos ante un eléctrico barato a costa de eliminar casi todo lo importante.

La oferta del MG4 Urban llega en un momento en el que MG está ganando mucho peso en España. La marca ya no compite solo con eléctricos puros, sino también con híbridos muy agresivos por precio, como el MG ZS Hybrid+, otro ejemplo de cómo los fabricantes chinos están obligando a las marcas tradicionales a ajustar sus precios.

MG4 Urban | MG

Una oferta difícil de ignorar si buscas eléctrico barato

El MG4 Urban no es el eléctrico con más autonomía, pero sí uno de los más interesantes por precio real.

Su financiación al 2,99% puede ser decisiva para quienes necesitan comprar coche nuevo sin disparar la cuota.

El MG4 Urban no pretende ser el eléctrico más lujoso ni el más viajero del mercado. Su propuesta es mucho más directa: ofrecer un compacto eléctrico con espacio razonable, etiqueta Cero, equipamiento abundante y un precio que lo acerca a coches mucho más pequeños.

Ahí está su verdadero atractivo. En un mercado donde muchos eléctricos siguen superando con facilidad los 30.000 euros, encontrar un modelo de 149 CV, 325 kilómetros WLTP y buena dotación por debajo de los 20.000 euros financiado cambia bastante la conversación.

La clave, como siempre, estará en revisar bien las condiciones de la oferta, la financiación, las promociones aplicadas y el coste final. Pero si el objetivo es comprar un eléctrico nuevo sin entrar en precios prohibitivos, el MG4 Urban se coloca como una de las opciones más serias del momento.