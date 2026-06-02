Con la llegada del calor, echar 50 euros de gasolina al sol te puede hacer perder dinero

Te ha pasado mil veces: llegas a la gasolinera, hace un calor de justicia y decides echar “los 50 de siempre”. La cifra es la misma, pero luego parece que el coche rinde menos. Y no, no es imaginación tuya: estás perdiendo dinero, aunque el culpable no sea el surtidor, sino la física.

Como cualquier líquido, la gasolina se comporta de forma distinta según la temperatura. Cuando se calienta, se expande; cuando se enfría, se contrae. Esto significa que un litro de gasolina en pleno agosto no tiene la misma energía que un litro en invierno.

Dicho más claro: al repostar con calor, el combustible ocupa más espacio, pero contiene menos energía. Es decir, estás pagando lo mismo por algo que te rinde un poco menos.

Gasolina Repsol | EP

La gasolina se expande con el calor

Las petroleras miden y venden el combustible a una temperatura estándar de 15 °C. Por encima de esa cifra, el combustible se dilata. Así que si en la calle hay 35 °C, el surtidor te dará los mismos litros, sí, pero esos litros tendrán menos densidad energética, es decir, generan un poco menos de potencia y obliga al motor a usar más cantidad para el mismo trabajo.

Hay que decir que la diferencia es pequeña, de entre un 1 % y un 2 % en los días de más calor. En un depósito de 50 €, eso equivale a unos céntimos: nada dramático, pero al cabo del año puede suponer un buen puñado de euros que literalmente se evaporan.

Y aunque la gasolina se almacena bajo tierra —donde la temperatura se mantiene más estable—, al pasar por las conducciones y el surtidor puede calentarse si el sol ha estado pegando todo el día. Por eso, repostar al mediodía en pleno verano es, sin saberlo, la peor hora posible.

Suministradores de diésel y gasolina | laSexta

Mejor de noche o a primera hora

El momento ideal para echar gasolina es a primera hora de la mañana o por la noche, cuando el suelo y las conducciones están más frías. No vas a notar milagros, pero si siempre repostaras en esas horas frescas, el ahorro anual podría cubrir varios cafés o incluso una comida rápida. Es poco, sí, pero si lo sumas a otras cosas, la cantidad acaba por ser importante.

Y aunque nadie manipule los surtidores —porque están calibrados para medir volumen, no densidad—, el sistema juega en nuestra contra: el precio del litro no varía según la temperatura. Así que la próxima vez que el calor apriete y el depósito pida gasolina, recuerda: al sol, también se evapora el dinero.