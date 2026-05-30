El Lancia Ypsilon se convierte en el Peugeot 208 italiano que nadie esperaba: motor turbo, 100 CV y precio para mirar al Opel Corsa

El Lancia Ypsilon ha sido el gran representante de la marca italiana en el siglo XXI como coche de producción. Es uno de los Utilitarios de todo el mercado que cuenta con un diseño más atractivo y deportivo, cargado de personalidad. Además, está disponible en una gama amplia que sigue expandiéndose con la presentación de su versión Turbo 100.

Este Ypsilon equipará uno de los motores de combustión más comunes y recientes de Stellantis (grupo del que forma parte Lancia), el que equipan los coches de acceso del conglomerado. Es un propulsor con turbocompresor, de tres cilindros en línea y 1.2 litros que entrega 101 CV de potencia, se llama Turbo 100 y se vincula a una caja manual de seis velocidades. Consigue una aceleración de 0 a 100 en 10,2 segundos, siempre progresiva y suave gracias al turbo de geometría variable, y una velocidad máxima de hasta 194 km/h.

Lancia Ypsilon HF | Lancia

3 millones de km

Esta motorización está vinculada a una transmisión de seis marchas, a una tracción delantera, y garantiza un consumo contenido de 5,2-5,4 litros cada 100 kilómetros. Una de las virtudes de la mecánica del coche es la buena respuesta de conducción que ofrece, rápida y con aspiraciones deportivas, que parece corresponder a un vehículo de mayor gama que le Ypsilon. Así, Stellantis ha logrado mantener una de las cualidades que siempre se ha relacionado con la marca Lancia.

Stellantis ha mejorado parte de la mecánica del Lancia Ypsilon, como su sistema de inyección directa a alta presión, el sistema de distribución de válvulas de baja fricción, el bloque del motor, los pistones o la culata del pistón. Todas estas optimizaciones tienen una finalidad común, perfeccionar la eficiencia y el rendimiento del coche para alargar su ciclo de vida y ahorrar en consumo de combustible. El conglomerado ha testeado con minuciosidad el Ypsilon Turbo 100 con 30.000 horas de trabajo en laboratorio y más de 3 millones de kilómetros con prototipos.

Lancia Ypsilon | Lancia

Oferta de lanzamiento

El Lancia Ypsilon Turbo 100 llega con una oferta de lanzamiento que le convierte en uno de los Utilitarios de combustión con mejor calidad-precio. Su coste al contado parte de los 21.200 euros con IVA incluido, 17.168 euros con descuentos. También está disponible con financiación de Stellantis Financiala Services con una entrada de 3.993 euros, un pago de 99 euros durante 36 meses, y una última cuota de 12.637 euros. Con estas ofertas, Stellantis busca seguir impulsando las ventas de uno de sus coches urbanitas por los que más apuesta el grupo.

El Lancia Ypsilon Turbo 100 se puede encontrar en las tres alternativas de acabados del modelo. La esencia, la LX y la HF Line. En todas, hay elementos comunes como el maletero de 352 litros, la pantalla táctil de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia, sus actualizaciones inalámbricas de software o una de las grandes características de este modelo, la gran calidad de los acabados interiores. El Ypsilon es un coche que mantiene dignamente el legado de Lancia.