Porsche y sus primeros 75 años de historia en el mundo de la competición

En la edición de 1951 de las 24 horas de Le Mans, ese año ganó Jaguar. Pero el debutante Porsche 356 de los pilotos Veuillet y Mouche, obtuvo la victoria en la categoría de los 1.100 centímetros cúbicos. Era el principio de la historia de Porsche en competición.

Una historia que se escribe a base de trabajo y afán de superación. Es el caso de Gilberte Thirion: una piloto que había pasado dos meses en el hospital, después de un accidente en un rallye. En mayo de 1953, volvió a estar al volante de un Porsche 356 en Nürburgring. La joven logró su sueño de competir al máximo nivel en un deporte dominado por hombres.

Un año después, en la carrera Panamericana de 1954, Hans Herrmann consiguió la victoria en su categoría con el 550 Spyder, y quedó tercero en la clasificación general. El Spyder era un coche de 550 kilos, bello y rapidísimo, gracias a su ligereza y a sus 110 caballos. Un deportivo que se convirtió en icono, famoso también por ser el coche en el que James Dean perdió la vida.

El modelo que define el año 1962 para Porsche, es el 804: el primer Porsche diseñado específicamente para la Fórmula 1. Dan Gurney ganó con él en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Rouen. Era la primera victoria en la máxima categoría del motor, la única como constructor para Porsche. Como motorista, llegarían muchas más…

"Días de gloria” en 1968 para la marca de Stuttgart

Ese año un Porsche 911 ganó tres veces seguidas el Rally de Montecarlo. El Porsche 907/8, también tuvo un debut apoteósico, en las 24 Horas de Daytona, haciéndose con las tres primeras posiciones. Además de un primer puesto en las 12 Horas de Sebring.

Llegamos a 1969 y a su edición de las 24 Horas de Le Mans, recordada como una de las ediciones más emocionantes de la historia, marcada por un final muy reñido. El Ford GT40 de Jacky Ickx superó al Porsche 908 LH de Hans Herrmann por cuatro segundos.

El año siguiente, Porsche se quitó la espina. El propio Hans Herrmann consiguió la primera victoria absoluta de Porsche en Le Mans, lo hizo con el Porsche 917 KH de 580 caballos de potencia.

Los 70 fueron años frenéticos para la marca, años en los que compitieron en carreras como la Camel GT, con coches como el 911S/T de 1973, que tiene, incluso, su reinterpretación moderna.

1982 fue el año del Grupo C en Le Mans y del 956, una “nave espacial” que se convertía en el primer Porsche con chasis monocasco. Fue un año de récords. Además de asegurarse las cinco primeras posiciones en la clasificación absoluta de las 24 Horas de Le Mans, la marca alemana se hizo con la victoria en casi todas las categorías.

Cambiando de categoría, pero con el mismo espíritu, el motor TAG Turbo Porsche, desarrollado por encargo para la escudería McLaren de Fórmula 1, se iba a convertir en una auténtica leyenda. Logró 25 victorias, dos títulos de constructores y tres de pilotos.

Los ochenta fueron un “no parar” para Porsche, no les detuvo ni la arena del desierto. En 1984 se hicieron con la victoria en su debut en el París-Dakar, con un Porsche 911 Carrera con tracción total. Hazaña que repitieron en 1986 con un 959.

Porsche era capaz de “volar” literalmente por cualquier terreno. Esa inercia continuó en los 90. Este “vuelo” sin consecuencias graves en una carrera de Petit Le Mans era una prueba. Una imagen icónica y un hecho aislado de la temporada 1998 que se recuerda por el doblete del Porsche 911 GT1 y la decimosexta victoria absoluta de la marca en las 24 Horas de Le Mans.

En 2014, después de 16 años sin vivir la emoción de Le Mans, Porsche volvió al circuito de La Sarthe, para entrar en la era híbrida con el 919 Hybrid. La primera victoria de esta nueva etapa llegó el año siguiente. Un éxito que repetirían en las dos ediciones siguientes. Para la historia quedaron las imágenes del 2016, con otro final inolvidable.

La carrera fue una intensa disputa entre Toyota y Porsche. Hasta que el Toyota de Kazuki Nakajima, que lideraba la carrera, se detuvo en la recta principal en la última vuelta y el Porsche número 2 de Neel Jani, Marc Lieb y Romain Dumas se hizo con la primera posición, dando a Porsche la 18ª victoria de su historia. La perplejidad en el box de Toyota contrastaba con la sorpresa y la alegría en el equipo alemán.

De una victoria inesperada a una muy ansiada: la primera en la Fórmula E, que fue en 2022. El equipo TAG Heuer Porsche celebró un histórico doblete en Ciudad de México. El Campeonato eléctrico se ha convertido en algo muy importante para ellos; allí también apoyan a niños gravemente enfermos de todo el mundo, con su programa Racing For Charity. Por cada vuelta de carrera de sus coches, Porsche dona 400 euros a organizaciones benéficas.

Este año el E-Prix de Berlín fue doblemente importante. En la carrera del sábado, Nico Müller consiguió su primera victoria en el Campeonato, y Pascal Wehrlein recuperó el liderato en la clasificación de pilotos tras finalizar tercero el domingo.

Un evento donde los dos Porsche 99X Electric lucieron la decoración “Pink Pig”, que apareció por primera vez en Le Mans en 1971, con el Porsche 917/20.

Con ella conmemoraban 75 años de éxitos en competición, algo que se ha convertido en una seña de identidad y que impregna a todos los coches que llevan el sello Porsche.