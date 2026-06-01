La IA tomará así el control de tu pantalla en la última versión de Android Auto

Esta Beta ( Android Auto 16.9) prepara el camino para una transformación total: los usuarios ya reportan que Gemini se activa automáticamente, sustituyendo al asistente de Google tradicional.

Además, el código intrno revela lo que está por llegar, como los widgets con el calendario o el tiempo sin salir del mapa.

También se preparan nuevos iconos visuales y controles directos para la radio y la climatización.