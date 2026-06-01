NUEVOS ICONOS VISUALES
La IA tomará así el control de tu pantalla en la última versión de Android Auto
Google acaba de lanzar Android Auto 16.9 y hay sorpresas ocultas, aunque no verás los cambios en el diseño al arrancar.
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Esta Beta ( Android Auto 16.9) prepara el camino para una transformación total: los usuarios ya reportan que Gemini se activa automáticamente, sustituyendo al asistente de Google tradicional.
Además, el código intrno revela lo que está por llegar, como los widgets con el calendario o el tiempo sin salir del mapa.
También se preparan nuevos iconos visuales y controles directos para la radio y la climatización.
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