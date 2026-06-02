Ni Formentor ni Tavascan: el Cupra que quiere jugar contra BMW y Mercedes es un SUV eléctrico de 70.000 euros

Cupra nació como una marca joven, deportiva y con una imagen mucho más atrevida que la de Seat. Pero cada nuevo modelo ha ido dejando claro que su objetivo no es solo vender coches con un diseño diferente. Cupra quiere subir de categoría, entrar en terrenos más caros y competir con marcas que hasta hace no tanto parecían muy lejos de su alcance.

El mejor ejemplo de esa estrategia será el nuevo Cupra Tindaya, un SUV eléctrico premium que llegará a producción en los próximos años y que se convertirá en el nuevo buque insignia de la marca. No será un sustituto del Cupra Tavascan, sino un modelo superior, más grande, más caro y mucho más ambicioso.

Cupra Tindaya | Cupra

El Cupra Tindaya será mucho más que otro SUV eléctrico

El nuevo Tindaya se situará por encima del Formentor y del Tavascan dentro de la gama de Cupra.

Su objetivo será competir en el terreno de los SUV eléctricos premium, donde ya juegan marcas como BMW, Mercedes, Audi o Volvo.

El Cupra Tindaya no parte de cero. La marca ya enseñó el prototipo en el Salón de Múnich de 2023, donde sirvió como anticipo del futuro lenguaje de diseño de Cupra. Ahora, la novedad importante es que aquel ejercicio de estilo no se quedará solo en un concept car. Cupra quiere llevarlo a la calle.

Su tamaño también deja claro que hablamos de un modelo de otra liga. El prototipo medía unos 4,72 metros de longitud, una cifra que lo coloca claramente por encima del Formentor y también del Tavascan. Eso significa que Cupra no está pensando en un eléctrico compacto, sino en un SUV de corte familiar, deportivo y premium.

Ahí es donde el Tindaya tendrá que justificar su existencia. Porque no basta con ser más grande o más llamativo. Si Cupra quiere pelear contra un BMW iX3, un Mercedes GLC eléctrico, un Audi Q6 e-tron o un Volvo EX60, tendrá que ofrecer algo más que diseño. Tendrá que convencer por tecnología, autonomía, calidad percibida y experiencia de conducción.

Cupra Tindaya | Cupra

La clave estará en la nueva plataforma del Grupo Volkswagen

El Tindaya utilizará la futura plataforma SSP del Grupo Volkswagen, pensada para una nueva generación de coches eléctricos.

Esta base debería permitir más flexibilidad técnica que la actual plataforma MEB utilizada por otros eléctricos del grupo.

Uno de los elementos más importantes del Cupra Tindaya estará debajo de la carrocería. El futuro SUV utilizará la plataforma SSP del Grupo Volkswagen, una arquitectura llamada a sustituir progresivamente a la actual base MEB.

Esto es relevante porque el Tindaya no será simplemente un Tavascan más grande. Debería apoyarse en una generación técnica más avanzada, con más posibilidades en autonomía, software, potencia y configuración mecánica. Cupra necesita que este coche no parezca una evolución tardía, sino un verdadero salto adelante.

El prototipo también llamó la atención por una solución poco habitual: un sistema eléctrico con extensor de autonomía. Es decir, un coche movido por motores eléctricos, pero con un pequeño motor de combustión funcionando como generador para aumentar el alcance. Sin embargo, todavía no está claro si esta tecnología llegará al modelo definitivo.

La decisión tiene lógica. El coche eléctrico puro sigue creciendo, pero no todos los mercados avanzan al mismo ritmo. Mantener cierta flexibilidad puede permitir a Cupra adaptar el Tindaya a diferentes clientes y regiones, algo especialmente importante en un modelo que apunta a precios elevados.

Cupra Tindaya | Cupra

Cupra quiere dejar de ser alternativa y empezar a ser referencia

El Tindaya puede ser el coche que cambie la percepción de Cupra como marca.

Ya no hablamos solo de diseño atrevido o deportividad accesible, sino de un producto pensado para competir en el mercado premium.

Hasta ahora, Cupra ha crecido muy bien con una fórmula clara: diseño agresivo, posicionamiento deportivo y una imagen distinta a la de las marcas tradicionales. El Formentor fue el modelo que puso a Cupra en el mapa para muchos compradores. El Tavascan ha servido para reforzar su apuesta eléctrica y demostrar que la marca también podía hacer un SUV coupé de cero emisiones con personalidad propia.

Pero el Tindaya es otra cosa. Será un coche con el que Cupra intentará medirse con marcas que tienen mucha más tradición en el segmento premium. Y eso supone un riesgo evidente. El comprador que se plantea gastar una cantidad cercana a la de un SUV eléctrico de lujo no solo compara potencia o diseño. También compara prestigio, acabados, red de servicio, valor de reventa y confianza en la marca.

Por eso el Tindaya será una prueba importante. Si sale bien, puede colocar a Cupra en una posición mucho más alta dentro del mercado europeo. Si se queda a medio camino, corre el riesgo de parecer demasiado caro para una marca joven y demasiado atrevido para el comprador premium tradicional.

Cupra Tindaya | Centímetros cúbicos

Un SUV eléctrico clave para el futuro de Cupra

El Tindaya será uno de los lanzamientos más importantes de Cupra durante esta década.

Su éxito dependerá de que logre combinar diseño, tecnología, autonomía y una imagen premium creíble.

El Cupra Tindaya no será un coche de volumen como podría ser el futuro Raval, ni un modelo tan reconocible ya como el Formentor. Su papel será otro: demostrar hasta dónde puede llegar Cupra.

La marca española necesita coches capaces de sostener una imagen más premium, especialmente si quiere crecer fuera de Europa y competir en segmentos más rentables. Un SUV eléctrico grande, deportivo y tecnológico encaja perfectamente en esa estrategia.

Ahora bien, el desafío será enorme. Cupra tendrá que convertir un prototipo muy llamativo en un coche real, útil y convincente. Tendrá que mantener parte de esa imagen radical sin perder practicidad. Y, sobre todo, tendrá que justificar su precio frente a rivales con apellidos muy pesados.

El Tindaya puede ser el coche que lleve a Cupra a otra liga. No porque vaya a venderse tanto como un Formentor, sino porque puede cambiar la forma en la que muchos compradores ven la marca. Hasta ahora, Cupra era la alternativa joven, deportiva y diferente. Con el Tindaya, quiere empezar a ser algo más: una marca capaz de mirar de frente a BMW, Mercedes, Audi y Volvo en el terreno eléctrico premium.