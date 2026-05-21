Stellantis mueve ficha y anuncia una apuesta decidida fabricando E-Cars en 2028 donde antes desarrollaba el famoso Fiat Panda

Europa lleva años intentando convencer a los ciudadanos de que el coche eléctrico es el futuro. El problema es que buena parte de los europeos sigue sin poder permitirse uno.

Y precisamente ahí nace la idea de los llamados “E-Cars”, el nuevo concepto de coche eléctrico pequeño y asequible que Stellantis acaba de confirmar oficialmente y que la propia Comisión Europea lleva meses impulsando como una especie de “utilitario eléctrico europeo”.

La idea no es hacer otro SUV eléctrico de 40.000 euros. Todo lo contrario. El objetivo pasa por recuperar algo que prácticamente ha desaparecido del mercado: coches urbanos pequeños, baratos, ligeros y fabricados en Europa.

Stellantis será uno de los primeros grandes grupos en mover ficha. El consorcio —propietario de marcas como Fiat, Peugeot, Citroën u Opel— ha anunciado que empezará a fabricar sus nuevos E-Car a partir de 2028 en la planta italiana de Pomigliano d’Arco, donde actualmente se producen modelos como el Fiat Panda.

Fiat Panda | Fiat

Detrás del nombre hay bastante más estrategia industrial de lo que parece. La “E” hace referencia a términos como European, Electric o Environmental friendliness, pero el mensaje de fondo apunta directamente a la preocupación de Bruselas por el desplome del coche pequeño en Europa y por el avance de los fabricantes chinos en el segmento eléctrico barato.

Porque mientras las marcas europeas se han llenado de SUV cada vez más caros, China ha demostrado que existe un enorme mercado para coches eléctricos básicos, urbanos y relativamente asequibles.

La inspiración, de hecho, recuerda bastante a los kei cars japoneses: vehículos compactos, sencillos y pensados para ciudad. Reuters incluso habla de precios que podrían rondar los 15.000 euros, una cifra que hoy parece casi imposible dentro del mercado eléctrico europeo.

La Comisión Europea lleva tiempo explorando fórmulas para favorecer precisamente ese tipo de coche. Entre ellas, posibles ventajas regulatorias o ayudas específicas para modelos eléctricos pequeños, ligeros y producidos dentro de Europa. La idea es doble: facilitar la adopción del coche eléctrico y, al mismo tiempo, proteger la industria europea frente a la competencia asiática.

En el caso de Stellantis, además, el proyecto servirá para dar carga de trabajo a fábricas europeas infrautilizadas y recuperar un segmento donde marcas como Fiat o Citroën dominaron durante décadas con coches sencillos y baratos.

La paradoja es que Europa parece estar redescubriendo ahora algo que llevaba años abandonando: que quizá la transición eléctrica no pase por coches enormes y pantallas gigantes, sino por volver a fabricar vehículos pequeños, simples y razonablemente asequibles para la mayoría.

Y eso, precisamente, es lo que intenta vender ahora el concepto E-Car.