De fabricación española: el SUV compacto chino que será vendido como modelo alemán

No quedan dudas sobre la expansión de Leapmotor en Europa. Hemos dado cuenta de una gama que en este 2026 va en aumento, con lanzamientos de modelo clave para cubrir segmentos clave. Pero, en paralelo, esta marca china agregará en un plazo no tan largo un nuevo eléctrico a sus filas, aunque no pondrá su rúbrica, sino su arquitectura. Un rayo made in Spain nos espera.

¿Qué se sabe del proyecto de SUV eléctrico que se comercializará como un Opel y será producido en la planta de Stellantis ubicada en Zaragoza? En principio, y como condición fundamental, el hasta aquí identificado como O3U –denominación interna– no solo compartirá instalación de producción con el Leapmotor B10, sino que de éste heredará su plataforma para servirse de su desarrollo técnico.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Una premisa que nos da la pauta que tendremos más temprano que tarde –el tiempo vuela y el 2028 es el año apuntado para dar comienzo a una producción cuya previsión plantea unas 50.000 unidades anuales– un SUV compacto con el Blitz al frente y el concepto de diseño todo a carga de la marca alemana.

El futuro Opel chino: ocupar un vacío clave entre los SUV compactos

Mediante una publicación de días atrás, Reuters sembró la expectativa con este anticipo y, a falta de certezas minuciosas –y más allá de lo que para Stellantis significará en concepto de reducción de costes–, algo es seguro: hoy, Opel no cuenta con un C-SUV 100 % a batería que compita en la línea media de dicho segmento.

Leapmotor B10 | Stellantis

Mientras un Frontera se posiciona en la parte superior de los SUV urbanos –de segmento B– y el Grandland coquetea con los de tamaño mediano, un modelo derivado del B10 le agregaría a su gama cero emisiones un vehículo con los ponderados 4,5 metros de longitud.

Para Leapmotor la ecuación es simple. Consolidar su posición en Europa, visibilizar su flota de modelos y establecerse a nivel global como fabricante de vanguardia: no solo aportará su tecnología a este próximo eléctrico de Opel, pues también la pone al servicio de desarrollos tales como la futura generación del Opel Mokka –otro que sería un hecho en España, tras su aún vigente línea de montaje llevada a cabo en Francia– y se espera que lo haga en un nuevo Alfa Romeo.