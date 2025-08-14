LLEGA EL NUEVO MG4
La llegada del primer coche con la batería del futuro podría tener fecha
Desde China informan que está a punto de revelarse el nuevo MG4, que llevará a bordo la batería de estado semisólido antes que nadie.
Ya sabéis que los conductores ansían más autonomía en los coches eléctricos y, por lo tanto, de baterías que la puedan ofrecer. A pesar de los avances que se han hecho con las actuales de iones de litio, las de estado semisólido parecen destinadas a coger el testigo. Por si el patio no estuviera lo suficientemente complicado para los fabricantes europeos, el primer coche que va a dotarse de esta tecnología es chino y será el MG4, el tercer eléctrico más vendido en nuestro país a lo largo del año pasado, y que promete petarlo en la nueva generación que va a salir al mercado a finales de año. No obstante, muy pronto podremos ver cómo será.
El 5 de agosto es la fecha que veremos el nuevo MG4
Según informa CarNewsChina, la presentación oficial del MG4 2026 debería haberse llevado a cabo el próximo 5 de agosto, algo que parece no haber ocurrod. Aun así, cuando lo haga, será el primer modelo de coche producido en masa con una batería semisólida Eso no quiere decir que su precio se vaya a disparar, sino que se va a mantener como uno de los ejemplares más económicos dentro de su segmento. Así las cosas, se espera que sea tasado a un precio de entre 80.000 y 120.000 yuanes. Una cantidad que al cambio podría significar alrededor de unos 10.000 € o de 14.500 €. Una ganga vamos, pero a lo que habrá que sumar las homologaciones correspondientes en Europa.
Respecto a las prestaciones de esa batería de estado semisólido, el máximo responsable de MG, Chen Cui, indicó que "contiene solo un 5% de electrolito líquido". Además, la pila promete una densidad energética de 180 Wh/kg y una autonomía que puede alcanzar los 537 kilómetros por carga, según el ciclo de homologación CLTC chino, que por otra parte es menos exigente y riguroso que el WLTP que usamos como referencia en el Viejo Continente. No obstante, la marca asegura que la batería ha pasado pruebas de seguridad y test de conducción para medir el consumo energético y la autonomía conseguida a bajas temperaturas.
Más grande, cómodo y tecnológico
Poniendo el foco en el MG4 propiamente, hay que indicar que va a ser más grande que su predecesor. De esta forma, rozará los 4.40 metros de largo, tendrá unos 1.84 metros de ancho y una batalla que llegará a los 2.75 metros. Por lo tanto, dará un salto en cuanto a espacio interior, habitabilidad y maletero. Asimismo, para el puesto de conducción MG se ha aliado con Oppo para confeccionar un sistema de cabina que integra funciones del smartphone con la interfaz del vehículo, como los comandos por voz, navegación por gestos y sincronización con aplicaciones del teléfono.
Finalmente, hay que indicar que la estructura mecánica constará de un motor trasero de 120 kW (163 CV) que convivirá con la batería de estado semisólido. Esta tendrá 70 kWh y por ello se promete una autonomía de 530 kilómetros en ciclo CLTC. A finales de agosto empezará a producirse en las instalaciones que SAIC tiene en Nanjing.
