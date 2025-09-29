Llega el coche chino barato de 12.000 € que parecía que no llegaría a España por su fragilidad, y acaba consiguiendo 5 estrellas Euro NCAP en los test

Bueno. No quisiera ponerme en la piel de la presidenta de la Comisión Europea que, días atrás en el Salón de Múnich, disertó sobre la importancia de desarrollar un coche eléctrico accesible hecho por y para el viejo continente, un modelo al alcance de las mayorías, para lo cual debería resignar nivel de seguridad. Una iniciativa que apunta a dicha democratización para la siguiente década, pero también para hacerle frente a la amenaza asiática.

"No podemos permitir que China y otros conquisten este mercado", había declarado. ¿Y si te digo que llegará a Europa un pequeño eléctrico proveniente del gigante asiático, que será una realidad en el mercado español a un precio ridículamente barato y que, atención aquí, ha obtenido la mejor calificación posible de parte del organismo que regula la seguridad de los vehículos mediante pruebas de choques y de prevención?

BYD Dolphin Surf | BYD

No se apostaba por la llegada de un BYD Dolphin Surf que pedíamos hace tiempo en el mercado europeo por su precio de 10.000 euros pero que creíamos que no cumpliría con los mínimos de seguridad para circular por aquí. El coche llegó, un poco más caro, pero ajustándose con Plan Moves. Y todo ha cambiado con las cinco estrellas otorgadas por el Euro NCAP, que resumen el desempeño del urbano en cuatro áreas fundamentales del test.

No por nada el BYD Dolphin Surf fue condecorado World Urban Car of the Year 2025, título logrado después de superar en la instancia final a otros candidatos con proyección como el Mini Cooper Electric y en plena consolidación como el Hyundai Inster.

BYD Dolphin Surf | BYD

BYD Dolphin Surf, seguridad cinco estrellas y precio imbatible

Tampoco sorprende por un contexto en el que BYD, desde que se instaló en Europa hace tres años, ya registraba siete modelos con cinco estrellas. En el caso del Dolphin Surf, estamos hablando de la máxima puntuación obtenida en las pruebas de choque lateral y de impacto contra postes, en las que la protección para adultos recibió un 82 % y la infantil un 86 %.

Eso, en relación con su seguridad pasiva, es decir, la que busca mitigar las lesiones y evitar muertes cuando el accidente sucede. En cuanto a la activa, cuando se lo puso a prueba para determinar su nivel de protección para los actores viales más vulnerables, y para comprobar sus funciones de asistencia a la conducción, también respondió. El frenado automático de emergencia demostró actuar ante ciclistas y motociclistas, y concluyó esa parte del test con un 76 por ciento. Los sistemas de asistencia, incluyendo al mencionado frenado AEB en situación de posible impacto contra otro vehículo y a otros como el mantenimiento de carril, subieron el listo del Euro NCAP al 77 %.

"El enfoque tecnológico integral de BYD permite ofrecer a los clientes un vehículo asequible sin comprometer la seguridad", deslizó el fabricante chino sobre esta destacada calificación para el Dolphin Surf, que en España, si haces uso del descuento del Plan MOVES III, se vende a 11.780 euros. Precio por el suelo, seguridad en lo más alto para el segmento.