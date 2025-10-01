Lanzan una comparador que analiza las ventajas y calcula el ahorro del vehículo eléctrico frente a los de gasolina y diésel

La Fundación Renovables ha publicado un nuevo comparador de movilidad en el que los usuarios podrán descubrir las diferencias económicas y ambientales entre los diferentes vehículos eléctricos y sus versiones de combustión.

Entre las conclusiones más destacadas que deja este buscador, destacan las ventajas que tienen los vehículos eléctricos frente a las versiones diésel o gasolina. Tanto es así que, por cada 50 euros de combustible repostado, un turismo eléctrico puede recorrer hasta tres veces más distancia.

La aplicación, a la que se puede acceder a través de la página web de la Fundación Renovables, analiza y compara coches, motos, furgonetas, camiones y autobuses urbanos. Cada uno de los vehículos ofrece datos en diferentes motorizaciones (eléctrico, híbrido enchufable con gasolina, gasolina, diésel, e-diésel y biodiesel).

Además, se añade un componente de análisis para ver los beneficios que supone combinar el vehículo eléctrico con cargas a través de autoconsumo fotovoltaico.

Para configurar el comparador, la Fundación Renovables ha analizado el mercado de vehículos en España, precios, autonomía y ha estimado los costes medios de mantenimiento. Además, ha utilizado los datos públicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Operador Ibérico de Energía (OMIE), de tal forma que se ha podido calcular el coste total del ciclo de vida de los vehículos, las emisiones de CO2 y el gasto por cada recarga o repostaje de combustible.

"Esta herramienta es imprescindible para dar seguridad a los consumidores indecisos que dudan sobre la compra de un vehículo eléctrico y desmiente los mitos que, desde hace años, han puesto la etiqueta de "caro" a los medios de transporte eléctricos", ha afirmado Fundación Renovables

El COMPARADOR permite navegar y descubrir, a través de datos objetivos, los costes económicos de cada vehículo, el gasto en consumo de combustible (o recarga), la inversión que los usuarios dedican en mantenimiento o el costo total a lo largo de su vida útil.