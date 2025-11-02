Probamos el nuevo Lexus NX 450h+: tan sofisticado como siempre, pero aún más eficiente

Elegante, a la vez que con carácter. Este SUV premium de 4,66 metros de largoes claramente reconocible como un Lexus, por sus finos faros, su parrilla en doble punta de flecha, sus llantas de 20 pulgadas o los pilotos unidos a lo largo de todo el portón trasero. Un detalle muy curioso, que quizás te pueda parecer tonto pero que no todos los coches tienen, es que debajo de sus LED tiene lavafaros.

Dentro también se respira mucha calidad: tapicería de cuero, techo solar, asientos calefactables y una pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas.Y aunque a simple vista pueda parecer completamente táctil, todavía mantiene el control del volumen o de la temperatura de la climatización, en botones físicos.

Prueba Lexus NX 450h | CC

El Lexus NX 450h+ híbrido enchufable tiene espacio de sobra para cinco pasajeros y un maletero de 545 litros. Además del hueco que hay bajo el piso para el cable de carga.

Llevamos 309 CV de potencia combinada, que salen de un motor de gasolina de 2.5 litros, un motor eléctrico, y una batería de iones de litio de 18,1 kWh, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6,3 segundos. Todo ello con un nivel de silencio excepcional, y una conducción ágil y muy estable.

Pero se echa de menos en un coche tan conseguido un cambio más sofisticado y deportivo. Porque sigue manteniendo un variador que, si bien ha mejorado mucho, es lo que menos nos ha gustado.

Eso sí, tenemos entre manos un chasis muy refinado que hace que la conducción en carretera sea una delicia. Y esto es lo que más nos gusta: su precisión, su aplomo, su calidad de rodadura y su confort.

Lexus NX | LEXUS

Eso sin dejar de contar con la deportividad que te pueden aportar su modo Sport y la potencia del motor. Porque es un coche que corre y te permite jugar en carreteras de curvas más de lo que aparenta su tamaño.

A esta estabilidad ayuda notablemente su tracción total electrónica “E-Four”. Y aunque no creo que quieras mancharlo ni que ninguna piedra pueda arañar su elegante carrocería, el NX 450h+ se atreve a adentrarse en caminos de tierra o senderos de montaña con mucha soltura y seguridad.

Y para seguridad, el paquete de serie Lexus Safety System+. El NX se ha convertido en un referente en asistir al conductor, sobre todo a la hora de detectar y prevenir un accidente.

Además, su consumo combinado es muy, muy ajustado, de 1,1 l/100 km. Eso sí, esta cifra solo la obtienes si aprovechas la batería. Y para eso hay que llevarla cargada.

Lexus NX 450h+ | CC

la autonomía de este Lexus híbrido está entre los 70 y los 74 km, pudiendo acercarse a los 100 si circulas solamente por ciudad. Obviamente, para llegar más lejos, el motor de gasolina está para quitarte de los agobios por quedarte sin batería.

Porque los híbridos enchufables son la transición perfecta al coche eléctrico. Sin olvidarnos en este NX de sus tres modos de conducción: Normal, ECO y Sport. Que se activan a través de un giratorio integrado debajo de la pantalla, muy a la altura de la mano.