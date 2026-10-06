El límite de alcohol al volante se queda en el aire: las elecciones frenan una de las reformas de Tráfico

La reforma que pretendía rebajar de forma drástica el límite de alcohol al volante tendrá que esperar. La disolución de las Cortes Generales tras el adelanto electoral deja en suspenso la proposición de ley que el Grupo Socialista acababa de conseguir llevar adelante en el Congreso.

El calendario parlamentario se ha cruzado con una iniciativa que apenas había comenzado su recorrido. El Pleno dio luz verde a su toma en consideración el pasado 29 de septiembre, con 173 votos a favor, 168 en contra y cinco abstenciones. El siguiente paso era continuar con su tramitación, pero la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre deja ahora la propuesta pendiente.

La medida planteaba establecer una tasa máxima común para todos los conductores de 0,1 mg/l de alcohol en aire espirado o 0,2 g/l en sangre. El objetivo era modificar la Ley de Tráfico para endurecer el régimen de sanciones asociado al consumo de alcohol antes de ponerse al volante.

Hasta 1.000 euros de multa y seis puntos

La propuesta dibujaba una escala de sanciones en función de la tasa detectada. Entre 0,1 y 0,25 mg/l en aire espirado, la infracción sería grave.

El texto planteaba, en concreto, dos puntos para quienes superasen los 0,1 mg/l y no alcanzasen los 0,25 mg/l; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 mg/l; y seis puntos cuando se superasen los 0,5 mg/l.

La multa prevista sería de 1.000 euros en los supuestos contemplados por la reforma.

La iniciativa también buscaba endurecer la consideración de las tasas más elevadas, situando como infracción muy grave superar los 0,25 mg/l en aire espirado o los 0,5 g/l en sangre, además de mantener en este apartado la conducción con presencia de drogas.

También se queda pendiente el endurecimiento por exceso de velocidad

No es la única modificación relacionada con la conducción que queda condicionada por el final de la legislatura. Otra iniciativa planteaba reducir los umbrales de velocidad a partir de los cuales un exceso puede tener consecuencias penales.

La propuesta contemplaba pasar de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera el margen sobre el límite establecido a partir del cual el exceso de velocidad puede constituir delito.

Por tanto, los conductores tendrán que esperar a conocer el futuro de estas reformas una vez se constituya el nuevo Parlamento.

El V16 sí ha llegado al coche

Mientras algunas de las modificaciones más controvertidas quedan pendientes, si han habido cambios que ya forman parte de la conducción diaria.

El más visible para cualquier conductor es la llegada de la baliza V16 conectada. Desde el 1 de enero de 2026, este dispositivo pasó a ser el sistema legal para señalizar un vehículo inmovilizado, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.

La DGT confirma que su uso es obligatorio para turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses.

Y hay más cambios que afectan directamente a quienes comparten la carretera con coches y motos.

Más obligaciones para patinetes, ciclistas y motoristas

Desde el 1 de octubre está en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación que introduce nuevas reglas para proteger a los considerados usuarios vulnerables de la vía: peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

En el caso de los patinetes eléctricos y otros VMP, la norma fija en 15 años la edad mínima para conducirlos y establece el casco obligatorio, además del chaleco reflectante durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Los ciclistas también cuentan con nuevas reglas, mientras que los motoristas afrontan nuevas exigencias relacionadas con el equipamiento y la seguridad.

Los clásicos también estrenan normativa

La legislatura también ha dejado una nueva regulación para los vehículos históricos. La normativa permite considerar como históricos los vehículos con al menos 30 años de antigüedad que cumplan los requisitos establecidos, con el objetivo de preservar aquellos modelos que forman parte del patrimonio automovilístico.

Así termina una etapa con una combinación de reformas ya aplicadas y otras que tendrán que volver a ponerse sobre la mesa. Para los conductores, la próxima legislatura tendrá que decidir si recupera el debate sobre el alcohol al volante y el endurecimiento de los grandes excesos de velocidad o si esas propuestas terminan quedándose definitivamente en el camino.