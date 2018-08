Lexus renueva al RC 300h para proponer una experiencia aún mejor en carretera

Lexus cree que ha llegado el momento perfecto para renovar el que es su representante dentro del competido segmento de los coupés deportivos y por ello está comenzando a preparar la llegada del Salón del Automóvil de París, el cual se celebrará en la capital gala del 4 al 14 de octubre. Allí, casi un lustro después, el Lexus RC presentará su imagen actualizada respecto a un modelo que lleva desde 2014 demostrando que la deportividad y el lujo no están para nada reñidos con los diseños nipones.

París no verá a toda la gama, en este caso porque Lexus ha confirmado que por el momento sólo será presentada la versión híbrida, el RC 300h 2019, la cual se revitaliza no sólo únicamente con cambios exteriores, sino también en el habitáculo y también en el apartado dinámico, área a la que se ha prestado mucha atención para conseguir que el conductor no sólo tenga un gran confort de marcha, sino que también se beneficie de una experiencia deportiva cuando se sienta detrás de su volante.

En cuanto a la imagen exterior, el paragolpes ha sido modificado, especialmente en los laterales, mientras que los cambios más destacables se encuentran en las ópticas delanteras, en forma de L y tres módulos verticales en su zona más externa. La ya característica calandra de Lexus se integra en el diseño del frontal, solución ya adoptada en otros modelos de la firma como el Lexus LC. En la parte trasera, los escapes se integran en el paragolpes en lugar de estar situados de forma independiente, incorporándose a su vez unas nuevas llantas de 19 pulgadas que completan dicha renovación

Lexus RC 2019 | Agencia

Dentro del habitáculo, se aumenta la calidad visual de los materiales utilizados en los paneles de control del climatizador y del sistema de sonido con un nuevo tratamiento de cepillado, así como la llegada del reloj analógico que ya luce entre su equipamiento el Lexus LC. La firma nipona apunta a que se ha mejorado la ergonomía y el espacio para las rodillas tanto del conductor como del pasajero, algo que ayuda a mejorar el confort a la hora de acumular kilómetros.

No hay cambios en lo que respecta al motor, sin embargo, sí se ha un hecho especial hincapié en áreas como el chasis y las suspensiones, apostando por introducir nuevos amortiguadores más firmes y cojinetes más rígidos, completando la adaptación con neumáticos que entregan más agarre y la sensación de ir más anclados sobre el asfalto. En concreto, esta versión Lexus RC 300h 2019 seguirá contando con el motor 2.5 atmosférico de ciclo Atkinson y un motor eléctrico, para una potencia combinada de 223 CV.