Largas colas en las gasolineras ante un cambio inminente en el precio de la gasolina

El precio de la gasolina es uno de los mayores temores de los conductores desde siempre. Un miedo que se ha visto acrecentado desde el pasado año donde la factura por repostar superó los 2 euros por litro. Muchos españoles tienen próximas su vacaciones de verano, las cuales aprovechan para ir a la playa y desconectar. Por ello, la preocupación ante un posible aumento es mayor en estos meses.

La guerra ruso-ucraniana encareció enormemente el precio del combustible en nuestro país. Los usuarios tenían 'pesadillas' con ver los carteles de las gasolineras que subían y subían sin cesar. Sin embargo, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea la gasolina supera ya el 1,60 y el diésel se mantiene en 1,48. Un precio muy similar al existente antes del conflicto bélico.

Repostar diésel B7 o B10 | motor.atresmedia.com

El costo por echar gasolina se ha mantenido estos últimos meses en unas cifras estables. Pero se apunta que determinados problemas en refinerías de origen saudí podrían haber reducido la producción. Este hecho, coincidiendo con la alta demanda de los meses de verano, explicaría parte de las razones que impulsan los precios.

Se habla ya de una subida del 5% en las próximas semanas. Teniendo su máximo para el 15 de agosto, fecha que coincide con el mayor número de desplazamientos en nuestro país.

Ante esta situación lo recomendable es repostar a principios de semana y no los viernes. Realizar esta acción justo después de que los camiones cisterna hayan descargado el combustible no es lo ideal, hacerlo a primera hora de la mañana porque la densidad del combustible es mayor conforme menor es la temperatura sí lo sería. No es buena idea tampoco llevar la reserva al máximo, puesto que los sedimentos se pueden acumulan en nuestro depósito atascando los inyectores y obligándonos a tener que realizar una reparación onerosa de unos 500 euros según el tipo de vehículo que tengamos. Si los precios suben intenta localizar las gasolineras más baratas de la zona utilizando las aplicaciones existentes para ello.