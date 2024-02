Por irónico que parezca, este SUV es un anti-SUV, tiene un motor duro como una roca, etiqueta ECO y puede ser tuyo por 159 € al mes

Los SUV no suelen ser la elección de aquellos que buscan un coche dinámico y de ciertas sensaciones, sino de quien busca un coche práctico y cómodo. Sin embargo, modelos como el Mazda CX-30, sin pretender ser deportivo, ofrece un equilibrio muy acertado entre ambos aspectos. A ello debemos sumarle un motor duro como una roca, la etiqueta ECO y que puede ser nuestro por 159 euros al mes.

Lo mejor de todo es que no estamos ante una financiación al uso, sino ante un sistema multi-opción. De esta manera, la firma nipona permite a sus clientes una vez finalizado el contrato escoger entre quedarse el coche, devolverlo o cambiarlo por otro modelo.

La oferta del Mazda CX-30 para el mes de mayo es muy interesante | Mazda

Lo que no se puede escoger es la configuración del CX-30 que puede acabar en nuestro haber por 159 euros al mes. No obstante, esto no es algo negativo, especialmente porque hablamos del acabado Prime Line y del motor Skyactiv-G MHEV.

Esto se traduce en un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, aire acondicionado, sensor de parking trasero, Head-Up Display y pantalla de 10,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Mazda CX-30 | Mazda

En lo que a mecánica se refiere, el SUV japonés recurre a un cuatro cilindros de 2.0 litros atmosférico que desarrolla 122 CV y 213 Nm de par. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja manual de seis relaciones de tacto exquisito, y permite un 0 a 100 en 10,6 segundos y una velocidad punta 186 km/h. No tendrás el SUV más rápido del mundo, pero te dará igual gracias a la etiqueta ECO que le otorga su sistema mild-hybrid y a un consumo combinado de unos respetables 6,2 litros a los 100.

Pero, ¿cuáles son las condiciones de Mazda para acogernos a su sistema multi-opción? La primera es afrontar una entrada de 5.860,56 euros, desembolso que nos da acceso al pago de una primera entrada de 145,66 euros y de 34 cuotas de 159 euros al mes. A ello hay que sumarle un TIN al 8,65%, un TAE al 10,33% y una comisión de apertura 573,88 euros.

Mazda CX-30 | Mazda

Una vez finalizado el periodo estipulado por el contrato y tras haber respetado el máximo de 30.000 kilómetros anuales, Mazda nos permitirá elegir entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo o quedárnoslo. Si optamos por este último escenario, tendremos que afrontar una última cuota de 18.424,36 euros, provocando un precio total a plazos de 30.410,46 euros.