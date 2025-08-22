Con motor turbo y 147 CV este SUV no te defraudará

Ebro ha vuelto con una fuerza increíble a la automoción. Bajo el paraguas del gigante Chery, la marca española se está haciendo paso en el mercado gracias a la excelente relación calidad-precio de sus coches que, como os hemos contado en varias ocasiones, se fabrican en la Zona Franca de Barcelona en las instalaciones que anteriormente tenía Nissan. Dicho esto, hay uno de ellos que tiene una apetecible oferta durante este mes de julio, el Ebro s700, y que no deberías desaprovechar si tienes una familia y necesitas un compañero de viaje que te brinde comodidad.

A gusto por dentro

El habitáculo del Ebro s700 se caracteriza por exhibir un concepto minimalista con ciertos toques premium reflejados en un amplio repertorio tecnológico, difícil de encontrar en una marca generalista: doble pantalla curva de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, conectividad avanzada y hasta 24 asistentes de conducción (ADAS). Entre estas últimas no faltan la alerta y asistente de carril, lector de señales de tráfico, detector de ángulo muerto, detector de fatiga, sensores de aparcamiento, etc.

Por otra parte, la tapicería de sus asientos está hecha de tela y se percibe espacioso en líneas generales. En concreto, tiene una distancia de ejes de unos 2,67 metros que permiten a este SUV compacto acoger a unas cinco personas.

EBRO S700 PHEV | EBRO

Motor turbo con 147 CV de potencia

La conducción dinámica está asegurada en el Ebro s700 gracias principalmente a su bloque mecánico dotado de motor turbo de 1,6 litros y 147 CV de potencia ubicado en el eje delantero. Por lo tanto, cuando estés al volante notarás que tira y que no tendrás que pelearte con el pedal del acelerador para sacarle el máximo provecho en la carretera. Asimismo, tiene una caja de cambios automática de doble embrague con siete marchas que te hará fácil la conducción. No está de más que sepas que puede pasar de 0 a 100 km/h en unos nueve segundos aproximadamente.

En lo que respecta a sus consumos, homologa unos 7 litros por cada 100 kilómetros recorridos, en la media de entre 6 y 8 litros. Con todo ello, luce la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, en algunas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) conserva la posibilidad de acceso.

La oferta: disponible desde 22.990 €

Un SUV con estas prestaciones y acabados no lo vas a encontrar en el mercado. Conseguir el Ebro s700 a cambio de 22.990 euros es una oportunidad única para quienes no han encontrado aún un coche que satisfaga todas sus necesidades básicas. Eso sí, tendrás que financiar con la marca y ajustarte a las condiciones concretas que te dicten como es habitual.