El SUV de Mazda que quiere ser premium (y el detalle que lo delata)

Mazda es una marca con una clara intención, ocupar un amplio abanico de potenciales clientes. Así que desarrolla vehículos humildes para conductores que busquen un coche asequible y sencillo, y otros modelos que produce con mucho mimo, incluyendo una mecánica y complementos de una gama alta. En este segundo grupo se encuentra el Mazda CX-60, un automóvil ambicioso y de apetecible conducción.

Es un SUV Grande de 4,7 metros de largo, 1,89 de ancho, 1,68 de alto y 185 mm de altura libre sobre el suelo. Estas medidas le permiten ofrecer un maletero de 570 litros, 1.726 litros con los asientos traseros abatidos. Además, la distribución concede una gran comodidad a los pasajeros como primer rasgo de coche con un diseño muy cuidado y detallista.

Combustible diésel

La motorización del Mazda CX-60 es híbrida suave MHEV. Une un pequeño motor eléctrico que participa en circunstancias que requieran un extra de potencia (como la aceleración o las pendientes), con uno de combustión que será el prioritario. Este propulsor Skyactiv de 3.3 litros y seis cilindros en línea se alimenta de diésel.

La motorización se vincula a una transmisión automática de ocho velocidades con paso a modo manual. Los cambios de marcha se realizan a través de una levas tras el volante. La tracción es trasera en las versiones de 200 CV de potencia, que aceleran de 0 a 100 en 8,4 segundos, alcanzan una velocidad máxima de 212 km/h y tienen un consumo combinado de 5 litros cada 100 kilómetros.

Mazda CX-60 | Mazda

Ahorro a diario

En las versiones de 254 CV, la tracción es 4x4, la aceleración se reduce a 7,4 segundos, la velocidad máxima aumenta a los 219 km/h y el consumo combinado crece ligeramente a 5,2 litros. Una de las grandes cualidades del Mazda CX-60 es, precisamente, su consumo reducido a pesar de ser un coche de grandes dimensiones y peso.

Otra ventaja diferencial de este modelo es la suavidad y ligereza de su conducción. Incluso puede parecer que se dirige un coche mucho más compacto. Hasta en situaciones de tráfico denso, su movilidad por la ciudad no resulta compleja. Por eso, puede ser una buena opción de compra para las familias que vivan en grandes contextos urbanos y necesiten un vehículo espacioso. También porque su motorización es calificada con la Etiqueta ECO de la Dirección General. Por lo tanto, le libera de ciertas restricciones.

Todas las virtudes y características de este Mazda CX-60, que se vende desde 48.998 euros, le acercan a modelos de marcas de mayor gama como Lexus, que sin duda es el gran referente de Mazda a la hora de desarrollar coches con mayores aspiraciones. Por estética, por las semejanzas en su motorización y la experiencia de conducción.