El museo de coches que debes ver antes de morir sí o sí: lleno de Ferrari amarillos, un coche con IA de hace 40 años y el batmóvil más temido por las ZBE

Hay coleccionistas que trascienden al tiempo. Sus caras no son tan conocidas, pero sí sus obras y los coches que más destacan en ellas. Los que, en definitiva, hacen que sus nombres se hagan lugar en el mundo del motor. En Estados Unidos, uno ha sido noticia por su reciente partida y la puesta a subasta de toda su cochera, destacada por sus decenas de unidades amarillas de Ferrari. Otro vinculado a los deportivos de la marca italiana reside en el condado de Orange, a poco de Los Ángeles, y tiene su propio museo.

Pero Dick Marconi no es solo un coleccionista de Ferrari. Sí, cuenta con ejemplares únicos que todo amante de los deportivos se conformaría con probar. Probablemente sea su Ferrari FX, un concepto desarrollado en apenas un puñado de unidades –por la eminencia Paolo Garella en sus días como director de Proyectos Especiales de Pininfarina–, su tesoro más preciado.

Pero para pasar de una basta cochera a la condición de museo, se necesita más que exóticos biplazas de Maranello. En su caso, el cine y la televisión se hacen su lugar, tanto como para llamar la eventual atención de IMCDb. Porque las celebridades no se miden solamente en personas de carne y hueso, sino también en versiones de automóviles legendarias, que forjaron su fama ya sea a través de la TV o la pantalla grande.

La IA anticipada cuatro décadas atras y uno que mejor no llevar a las Zonas de Bajas Emisiones

Entonces, en el Marconi Automotive Museum, ubicado en Tustin, California, puedes sentirte como niño en juguetería frente a tantos deportivos de calle, monoplazas y coches de carreras y clásicos de todas las épocas. Puedes contemplar el Cizeta-Moroder V16T, ese hermano del Lamborghini Diablo que no se ve todos los días. Pero también debes hacer una parada técnica en la sección dedicada a la ficción.

Batmóvil en Marconi Museum | Marconi Museum

Porque allí espera el Coche Fantástico de Knight Rider (portada), ese Pontiac Trans Am 1982 que hace más de 40 años nos daba una muestra y una interpretación de la Inteligencia Artificial.

¿Es el de la saga Burton el mejor Batmóvil de todos los tiempos? Pues, en este recinto californiano puedes ver al de las Batman de finales de los años ochenta y principios de los noventa. "El único capaz de encender llamas de más de 20 pies producidas por su motor de inyección de combustible". Así lo presenta el Museo Marconi, haciendo referencia al turbo jet –un coche que difícilmente podría pasar a las ZBE de la DGT sin jugarse la multa– que acompaña al V8 de un Chevrolet Impala que nada se reconoce debajo de toda esa memorable armadura gótica.