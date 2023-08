Informes de tráfico: por qué deberías pagarlo, aunque puedes conseguirlo gratis

Cada vez es más habitual encontrarse con compradores de vehículos que deciden dejar de fijarse en el mercado de coches nuevos para pasar a prestar atención al mercado de vehículos usados. Son muchos los factores que influyen en esta decisión: desde el evidente aumento en el precio de los coches nuevos hasta la poca disponibilidad y largas esperas para recibir el vehículo deseado, entre otras.

De cualquier manera, no es una novedad el hecho de que en España se vendan muchos más coches de segunda mano que coches nuevos, algo que, per sé, no supone ningún problema para el comprador siempre y cuando éste tome las precauciones necesarias para que la adquisición de su "nuevo" coche no se convierta en una mala experiencia. Entre las mencionadas precauciones a tomar está la de conocer, en la medida de lo posible, el historial del vehículo que aspira a ocupar por un tiempo nuestro garaje.

Comprar coches de segunda mano | IFEMA

Para ello existen los informes: se trata de documentos que recopilan el historial de un vehículo y que muestran una gran cantidad de datos que, en determinado momento, pueden ser determinantes para hacernos con uno u otro vehículo. Existen numerosas empresas privadas que ofrecen este tipo de documentos, aunque también la propia Dirección General de Tráfico cuenta con este servicio. De hecho, dentro de la DGT podemos optar por un informe gratuito y otro de pago. ¿Cuál es más interesante?

El informe de la DGT por el que deberías pagar

A través de su Sede Electrónica, la DGT da la opción de acceder a un informe gratuito, que el organismo describe como "informe reducido", y otro de pago o "completo". La realidad es que en esta ocasión resulta aconsejable y abonar la tasa de algo más de 8 euros para hacerse con el informe completo. Las diferencias entre ambos informes son notables: el informe gratuito ofrece la fecha de primera matriculación, el combustible del vehículo y una nota en la que se describe como "con/sin incidencias", unas incidencias que pueden impedir la transmisión del vehículo pero que no se especifican.

En el informe completo accederemos a todo tipo de información, como por ejemplo: