La incívica acción que se realiza con el coche parado y que tiene 200 euros de multa

Existen conductores que muestran una actitud bastante egoísta ya no solo en la carretera, sino también en cualquier contexto en el que el automóvil esté implicado. De esta forma, nos encontramos con una incívica acción que es más común de lo que parece y que tiene multa de 200 euros: ocupar varias plazas en un parking público.

Y es que sea con el pretexto que sea, llevar a cabo esta acción es cuanto menos deleznable. Estamos hablando de ocupar otros espacios destinados a otros vehículos, obligándoles así a tener que buscar otra plaza de estacionamiento o directamente a abandonar el parking en sí.

Problemas para aparcar | Agencias

Llevar a cabo esta acción tiene multa de 200 euros

Sin embargo, aquellos infractores que piensan que pueden irse de rositas deben saber que no es así. Incluso si no se ha hecho queriendo y se trata de un error de cálculo o que al conductor en sí no se le de demasiado bien aparcar, en España es ilegal ¿Pueden multarte por aparcar demasiado cerca de otro coche?

Y es que así se recoge en el Reglamento General de Circulación (RGC), en el cual también se hace alusión a que esta acción es denunciable tanto en aparcamientos públicos de grandes superficies como en parkings de centros comerciales. Pero si vamos directos al artículo 92 del mismo nos encontramos con la siguiente información:

“Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible”, a lo se le añade que “el estacionamiento deberá realizarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo. Cuando el espacio destinado a estacionamiento esté delimitado en el pavimento, deberá estacionarse dentro del área marcada”.

De esta forma, un agente de la ley podrá no solo interponer una sanción al infractor, sino también hacer que se retire el vehículo por medio de una grúa. Así, no solo se enfrentará a una multa de 200 euros que puede reducirse con pronto pago, sino también sacar el coche del depósito municipal.