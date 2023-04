Multas que pueden ponerte en los parkings de los supermercados

¿Puede la policía multarte en el parking privado de un supermercado? Lo cierto es que los agentes efectivamente pueden poner sanciones dentro de un parking de un supermercado o un centro comercial y, en algunos casos, sanciones económicas por motivos que seguramente desconozcas.

Por ejemplo, si eres de los que dejan el carrito de la compra suelto en el parking y sin llevarlo a la zona de almacenaje de los mismos, puedes recibir una multa siempre que este pueda obstaculizar el paso de otros vehículos. Si un agente considera que entorpece a otros conductores, podrá multarte.

Esta norma se encuentra recogida en el Código de Circulación, en donde literalmente se nos dice de forma general que “se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento”.

Aunque es una propiedad privada, un parking al ser de uso público se considera una vía pública, por lo que también se tienen en cuenta todas las normas habituales de circulación. Puedes recibir multas por saltarte las líneas o circular en dirección contraria para conseguir ese único hueco que has visto, o por estacionar en el aparcamiento para minusválidos. Estas normas no se aplican, sin embargo, a parkings privados que no son de uso público, por ejemplo, el de una comunidad de vecinos.