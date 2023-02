Aparcar en un garaje con línea amarilla, con vado y sin vado: ¿cuál de estas maniobras está prohibida y sancionada?

Encontrar aparcamiento en las calles de una ciudad, sobre todo en las horas más críticas o en aquellas con una mayor densidad de tráfico, puede convertirse en una tarea tan complicada. Muchas veces, cuando vislumbras un ansiado hueco, te encuentras con un vado: en otras ocasiones, ese garaje no tiene la señal correspondiente o aparece una línea amarilla. ¿Puedes dejar tu vehículo ahí? Resolvemos todas tus dudas respondiendo a esta pregunta.

Aparcar en una línea amarilla: con y sin vado

Arrancamos planteando la primera cuestión: ¿se puede aparcar o parar cuando en el bordillo o en el asfalto hay una línea amarilla? La respuesta dependerá de cómo es esa línea. Si es continua, está prohibido aparcar o parar: una norma que afecta a todos los vehículos y que impera en la zona que abarca la raya… tanto si hay una señal de vado como si no.

¿Y si es discontinua? En este caso, la línea amarilla discontinua indica al conductor que puede parar aunque no aparcar: el estacionamiento de vehículos, igual que en el caso anterior, está prohibido en la zona delimitada por la raya. En algunas ocasiones, esta prohibición puede tener alguna restricción temporal: en este caso, deberá constar en una señal que informe sobre el horario en el que es efectiva la restricción. Incumplir estas normas, implica sanciones que oscilan entre los 80 y los 200 euros.

Líneas amarillas en una gran ciudad | Pixabay

Aparcar en un garaje sin vado

Esta es una de las grandes dudas que tienen muchos conductores: ¿se puede aparcar en un garaje que no tiene la señal de vado? Hay quien piensa que esta ausencia da luz verde para llevar a cabo la maniobra, pero la norma dice todo lo contrario.

En el primer apartado del Artículo 91.2c del Reglamento General de la Circulación encontramos la respuesta que resuelve la duda: “La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”.

Por lo tanto, aparcar y parar en un garaje sin vado no está permitido, ya que estaremos obstaculizando la circulación de los vehículos que entren y salgan de él. La multa es de 200 euros, pero, eso sí, no existe la obligación legal de retirar el coche. La teoría dice que no podremos pedir al servicio municipal de grúa que lo retire, pero ¿qué pasa con la práctica? Dependerá de la interpretación del agente.

Vado | Mapfre

Aparcar en un garaje con vado

Terminamos con la cuestión que menos dudas genera: ¿se puede aparcar en un garaje con vado? No. Vuelve a ser el Artículo 91 del RGC el encargado de establecer la normativa al respecto: estará prohibido aparcar si “se obstaculiza la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente”. En este caso sí se procederá a la retirada del vehículo con la grúa y el infractor recibirá una sanción de 200 euros.

¿Qué pasa cuando es nuestro coche el que está en nuestro vado? También seremos objeto de sanción porque no existe excepción alguna. La calle es un bien público y la licencia que otorga cada consistorio local no nos convierte en propietarios de esa parte: solamente nos otorga el derecho necesario para poder entrar o salir a través de esa parte de la acera.