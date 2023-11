IFEMA vuelve a albergar el Retromóvil Madrid en 2023

Retromóvil Madrid, la feria decana de la capital de España en el sector del vehículo de colección, vuelve a IFEMA este 2023 para albergar su vigésima edición. El pabellón número tres del recinto ferial contará con zona de exposición con auténticas joyas clásicas, presentaciones, homenajes y el ya tradicional 'Concurso de Elegancia de automóviles y motocicletas clásicas', entre otros muchos contenidos.

Las fechas de este salón han sido estratégicamente posicionadas del 24 al 26 de noviembre con el objetivo de favorecer la visita de público de toda España, que aprovecha los últimos fines de semana antes de Navidad para escapar a la capital y aprovechar también para adelantar la compra de de regalos.

Retromóvil Madrid 2022 | EVM

El año pasado, más de 30.000 personas acudieron a la 19º edición de uno de los salones de vehículos clásicos más importantes de nuestro país. Entre los eventos de los que pudieron disfrutar, el mencionado Concurso de Elegancia fue de lo más destacado. De entre todas la piezas de valores incalculables que se presentaron, el 'Best of Show' se lo llevó un Packard Eight, una unidad única en el mundo.

Las exposiciones que destacan este año

El mítico fabricante de automóviles alemán, Porsche, contará con un espacio reservado para homenajear sus 75 años de historia. El Club Porsche España exhibirá sus modelos más icónicos de diferentes épocas. Quien también dispondrá de un lugar especial es Aston Martin, que con motivo de su 110 aniversario lucirá con orgullo varios de sus coches más emblemáticos como el DB2 o el DB4 entre muchos otros.

Centenario BMW Motorrad | BMW MOTORRAD

Los cumpleaños de otras efemérides del motor tendrán también un lugar especial dentro de la XX edición Retromóvil Madrid. Este es el caso del Dodge Boulevard MM30, quien hace 50 años inició su fabricación creado por Pedro Serra. Asimismo, otras joyas clásicas como el Peugeot 205, el SEAT 1430 FU o el Alfa Romeo Quadrifoglio estarán presentes en el evento.

Las dos ruedas harán su aparición estelar de la mano de los 100 años de BMW Motorrad, y de Harley-Davidson y su 120 aniversario. Los aficionados podrán apreciar de primera mano la evolución de la mítica marca estadounidense con una exposición de modelos clásicos de diferentes épocas que contrastarán a la perfección con las últimas unidades.

Retromóvil Madrid 2022 | EVM

Otro de los atractivos de esta Retromóvil Madrid 2023 es, sin lugar a dudas, su aparcamiento de clásicos. Si decides ir al evento con en un vehículo con matrícula histórica o 30 años como mínimo, desde la organización te darán acceso de forma gratuita a esta zona exclusiva en la que compartirás espacio con otros aficionados, siendo parte de la exposición.

Las entradas para esta oda a los automóviles clásicos están disponibles en su página web por 15 euros. Si eres un aficionado del mundo del motor, saca brillo a tu SEAT 600 y no dudes en ir a uno de los eventos más señalados en el calendario por los amantes de las dos y las cuatro ruedas.