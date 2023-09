La espectacular ruta de Italia hasta Hungría con la que Harley-Davidson celebra su 120 aniversario

No hace falta decir que Harley-Davidson es una marca legendaria dentro del mundo de las dos ruedas y del mundo del motor en general. La firma americana es un icono en todo el mundo que se ha forjado a lo largo de sus recién cumplidos 120 años de historia. Por eso, este aniversario, hay que festejarlo por todo lo alto y en Centímetros Cúbicos nos hemos ido de ruta desde Treviso, en Italia, hasta Budapest, que es donde se celebra.

Allí reúne a cientos de aficionados que acuden desde diferentes partes del mundo para celebrar esta gran fiesta de las dos ruedas. Y nosotros, haremos lo propio desde Treviso, a los mandos de la Pan America. Con ella recorreremos 785 kilómetros divididos en dos etapas, pasando por Eslovenia y llegando a la capital de Hungría.

Harley-Davidson 120 aniversario | Centímetros Cúbicos

Conducir una Harley-Davidson y los sitios que descubres en tu camino son la magia de este tipo de viajes en los que siempre encuentras lugares nuevos, tal y como podemos ver en el vídeo. El hacerlo sobre dos ruedas es una sensación de libertad como pocas y, circular por los alrededores de paisajes tan espectaculares como, por ejemplo, el Lago Bled, en Eslovenia, es algo que siempre recordarás. Así lo asegura nuestro redactor Álvaro.

Después de más de 450 kilómetros superamos el primer día. Con las pilas ya cargadas, tocaba iniciar la segunda etapa del viaje, acompañados por nuestras compañeras de dos ruedas, en las que se encuentran distintos modelos de la marca, como la Road Glide, Street Glide o la Ultra.

Esta comunidad, legado y sentimiento alrededor de la marca lo aprecias no solo en el trayecto. Todo se magnifica al llegar al lugar donde se celebra este aniversario y ver como todas las personas allí presentes lo viven con esa pasión y, sobre todo, cómo te trasmiten este estilo de vida. Es digno de admirar que, después de 120 años de historia, la familia Davidson, representada por Bill & Karen, esté aún implicada en la compañía, presidida actualmente por Jochen Zeitz.

Harley-Davidson 120 aniversario | Centímetros Cúbicos

"Bueno no hay muchas marcas que puedan decir que han estado por aquí 120 años, pasando por varias crisis y guerra mundiales con la constante es la marca y la emoción por las motos, y yo creo que celebrarlo con nuestros fans y motoristas es una experiencia muy especial. No es solamente un producto, es un estilo de vida, aventura, la libertad que experimentas que hace que esta marca sea especial, y no importa de donde vengas o quien seas, si ves alguien en una Harley donde sea, sois amigos, y eres parte de la comunidad motera y de la tribu", aseguraba Zeitz.

Porque esta experiencia es barra libre de espectáculo y diversión. Además de las diferentes concentraciones y exposiciones de motos, accesorios y complementos, también hay espacio para exhibiciones o conciertos nocturnos. Aunque, lo más emotivo, es el tradicional desfile de todos los participantes por la ciudad. En esta ocasión, más de 7.000 motos circulando por el centro de Budapest. En definitiva, es una experiencia impresionante e indescriptible.