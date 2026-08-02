CAMBIO DE RUMBO
El Hyundai Kona apenas lleva tres años entre nosotros, pero su sustituto ya se ha dejado ver
Una filtración habría dejado al descubierto la nueva generación del Hyundai Kona, con una carrocería más alta y cuadrada y un diseño inspirado en los Ioniq.
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El Hyundai Kona actual llegó al mercado europeo en 2023, pero la marca coreana podría estar preparando ya su sustitución. Una imagen publicada en redes sociales habría dejado al descubierto la próxima generación del SUV compacto, que adoptaría un diseño mucho más cuadrado, robusto y cercano al de un todoterreno.
No estaríamos, por tanto, ante el habitual rediseño de mitad de ciclo comercial. Las proporciones del vehículo filtrado y los prototipos camuflados avistados durante los últimos meses apuntan a una renovación mucho más profunda. De confirmarse, Hyundai reemplazaría al Kona actual después de un periodo relativamente corto en el mercado.
El Hyundai Kona podría cambiar antes de lo esperado
La segunda generación del Kona supuso un importante salto respecto a su predecesor. Creció hasta aproximadamente 4,35 metros de longitud, ganó espacio interior y estrenó una peculiar franja luminosa horizontal que recorría prácticamente todo el frontal. Además, su diseño fue desarrollado tomando inicialmente como referencia la variante eléctrica.
El resultado fue un crossover de aspecto futurista que Hyundai continuó ofreciendo con motores de gasolina, versiones híbridas y una alternativa completamente eléctrica. La gama actual permite así elegir entre etiquetas C, ECO y CERO de la DGT.
Sin embargo, el ritmo al que está evolucionando la imagen de Hyundai podría haber dejado al Kona actual algo descolgado de sus lanzamientos más recientes. Modelos como el Ioniq 5, el nuevo Santa Fe o el prototipo Crater Concept presentan diseños mucho más angulosos, verticales y reconocibles.
Precisamente por eso, la marca podría haber decidido saltarse una actualización convencional y desarrollar directamente una tercera generación. Aunque todavía no existe confirmación oficial, las imágenes conocidas muestran cambios demasiado profundos como para tratarse únicamente de unos nuevos faros y paragolpes.
Menos crossover urbano y más SUV
El vehículo filtrado conserva algunos rasgos característicos de Hyundai, como la iluminación formada por pequeños píxeles, pero cambia considerablemente de proporciones. El frontal parece más alto y vertical, el capó gana presencia y la carrocería adopta formas más rectas.
También aparece un capó de tipo concha que envuelve parcialmente la zona superior de las aletas. Este recurso visual, habitual en algunos todoterrenos, ayuda a transmitir una sensación de mayor anchura y robustez.
El nuevo modelo recuerda en ciertos detalles al Hyundai Crater Concept, un prototipo con una estética claramente aventurera. Eso no significa que el próximo Kona vaya a transformarse en un auténtico todoterreno, pero sí que podría abandonar parte de su imagen de crossover urbano para parecer un SUV más serio.
Esta estrategia permitiría también distanciarlo del Hyundai Kona que se comercializa actualmente, que combina una silueta relativamente baja con numerosos elementos decorativos de aspecto futurista.
Por dentro también se espera una pequeña revolución
La transformación no se limitaría al exterior. Las informaciones procedentes de Corea del Sur apuntan a que el futuro Kona incorporará Pleos Connect, la nueva plataforma digital desarrollada por Hyundai Motor Group.
Este sistema de información y entretenimiento utiliza Android Automotive OS y permitirá instalar aplicaciones, personalizar la interfaz y acceder a diferentes servicios conectados. Hyundai ha confirmado que Pleos Connect comenzará a extenderse por sus nuevos modelos y que llegará a millones de vehículos del grupo antes de finalizar la década.
El sistema ya se ha estrenado en otros lanzamientos con pantallas centrales de 12,9 o 14,6 pulgadas, dependiendo de la configuración. No obstante, todavía no está confirmado que el futuro Kona vaya a utilizar exactamente esos mismos tamaños.
Seguiría teniendo motores híbridos, eléctricos y de gasolina
Tampoco se conoce aún la composición definitiva de su gama mecánica. Todo apunta a que Hyundai mantendrá el planteamiento multienergía del modelo actual, con alternativas de gasolina, híbridas autorrecargables y completamente eléctricas.
El Kona eléctrico de segunda generación ha llegado a ofrecer hasta 514 kilómetros de autonomía homologada y 218 CV, mientras que las versiones híbridas constituyen una alternativa especialmente interesante para quienes no pueden cargar un coche en casa.
La presentación de la próxima generación podría producirse entre finales de 2026 y algún momento de 2027. Hasta que Hyundai realice un anuncio oficial, conviene tratar tanto su fecha de llegada como sus características técnicas como información provisional.
Lo que parece cada vez más evidente es que el Kona prepara una transformación poco habitual. El modelo actual todavía parece reciente, pero su sucesor ya amenaza con hacerlo parecer antiguo.
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