Hyundai tenía un SUV con 11 millones de unidades vendidas. Y en vez de repetir la fórmula, ha cambiado por completo para crear el nuevo coche grande moderno

Cuando un coche supera los 11 millones de unidades vendidas, lo más fácil sería no tocar demasiado aquello que funciona. Cambiar unos faros, actualizar el interior, mejorar el equipamiento y seguir aprovechando una receta que ya ha demostrado funcionar. Hyundai, sin embargo, ha decidido hacer prácticamente lo contrario con uno de sus coches más importantes.

El Hyundai Tucson estrena una nueva generación y esta vez no estamos ante uno de esos cambios que obligan a colocar el modelo nuevo y el antiguo uno al lado del otro para descubrir las diferencias. Su aspecto cambia radicalmente y eso puede ser especialmente interesante para cualquiera que esté buscando un SUV familiar durante los próximos meses.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

No hablamos precisamente de un modelo minoritario. Desde su lanzamiento en 2004 se han vendido más de 11,1 millones de Tucson en todo el mundo y más de dos millones en Europa. En 2025 fue, además, el modelo número uno entre los SUV del segmento C vendidos a clientes particulares en Europa, según datos de Dataforce facilitados por Hyundai.

El Hyundai Tucson cambia mucho más de lo habitual

La transformación empieza por fuera. Hyundai abandona buena parte de las formas del Tucson actual y apuesta por una carrocería mucho más recta, robusta y cuadrada, siguiendo su nueva filosofía de diseño Art of Steel. El resultado tiene mucho más aspecto de todoterreno que el modelo que encontramos actualmente en los concesionarios.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

También crece. La nueva generación aumenta sus dimensiones y aprovecha ese tamaño extra para ganar espacio interior, precisamente uno de los argumentos que históricamente han convertido al Tucson en una alternativa habitual para las familias.

Por dentro también desaparece prácticamente cualquier parecido con el modelo anterior. La gran protagonista puede ser una pantalla central de hasta 17 pulgadas asociada al nuevo sistema Pleos Connect, con un entorno basado en Android Automotive y funciones de inteligencia artificial mediante Gleo AI. Aun así, Hyundai no ha seguido la tendencia de eliminar todos los mandos físicos y conserva botones para algunas de las funciones más utilizadas.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

Si estás mirando SUV, hay otro cambio importante

El diseño es probablemente lo primero que llamará la atención, pero debajo también cambia la receta. El nuevo Tucson europeo tendrá una gama formada por un gasolina 1.6 T-GDI de 150 CV, disponible también con microhibridación de 48 voltios, además de alternativas híbrida e híbrida enchufable.

El híbrido alcanza los 245 CV y el híbrido enchufable se convierte en la versión más potente anunciada hasta ahora, con 292 CV. Este último incorpora una batería de 17,1 kWh y Hyundai estima una autonomía eléctrica de hasta 81 kilómetros, pendiente todavía de la homologación definitiva.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

Supone una evolución importante respecto al Tucson híbrido enchufable que hemos probado en Centímetros Cúbicos, que actualmente desarrolla 288 CV y ofrece hasta 70 kilómetros de autonomía eléctrica.

Y hay una ausencia especialmente significativa: el diésel. El Tucson actual todavía puede encontrarse con un 1.6 CRDi microhíbrido, pero Hyundai ya no lo incluye en la gama europea anunciada para esta nueva generación. Gasolina, microhibridación, híbrido e híbrido enchufable ocuparán su lugar.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

Un cambio especialmente importante si estás pensando en comprar uno

Por eso esta nueva generación importa especialmente ahora. Quien esté comparando un Tucson con otros SUV familiares debe tener en cuenta que el coche que encontramos actualmente en los concesionarios está cerca de dar paso a un modelo considerablemente diferente.

Hyundai comenzará a comercializarlo en Corea antes de terminar 2026 y Europa lo recibirá en 2027. Eso significa que durante los próximos meses convivirán una generación ya conocida y un Tucson nuevo que cambia diseño, interior, tecnología y buena parte de su planteamiento mecánico.

Hyundai podría haberse conformado con evolucionar uno de sus mayores éxitos comerciales. De hecho, la propia compañía reconoce que habría sido la opción más sencilla. Pero después de más de 11 millones de unidades vendidas ha preferido asumir el riesgo de cambiarlo de arriba abajo. Y para quien esté buscando un SUV nuevo, merece la pena saber que el Tucson que viene se parece bastante poco al que conocíamos.