Uno de los mejores precios por financiación: el Hyundai Ioniq 5 es un compacto que no es compacto y le pone carácter a la conducción eléctrica

Hay coches que hacen que no valga la pena hablar de segmentos o categorías. El Hyundai Ioniq 5 es uno que se resiste a ser catalogado. Si lo mides, pues lo definirías como un mediano, ¿pero qué sentido tiene analizarlo por las limitaciones técnicas cuando lo que importan en él es su esencia, su esencia de crossover compacto?

Su longitud de más de 4,6 metros es solo eso: una medida. Su espíritu de crossover de segmento C es lo que prima y el carácter deportivo que transmite en diversas direcciones tiene mucho que ver. Es lo que lo convierte en compacto sin ser, técnicamente, un compacto. Y es un eléctrico al que se entra por su mencionada personalidad. El mérito de la gama Ioniq está en que no se conforman con la propuslión y su eficiencia. La berlina destaca por su diseño inconfundible y este cinco puertas antepone su apariencia hatchback de alto rendimiento por sobre su condición EV.

Hyundai Ioniq 5 | Hyundai

El Hyundai Ioniq 5 no escatima, ni en capacidades de batería ni en modos de tracción. Que su batería básica tenga una capacidad de 63 kWh es toda una declaración de intenciones. Que complete con la de 84 kWh y con ella homologue casi 800 km en ciclo urbano –784 km, siendo preciso– es toda una declaración de intenciones. Que el coche no ofrezca tracción delantera y solo hable el idioma de la propulsión trasera o bien integral es... Sí, lo has captado.

El Hyundai Ioniq 5 no escatima en autonomía, en potencia y tampoco en rebaja de precio

En materia de rendimiento, es un eléctrico que se sale de la lógica de los eléctricos y no solo por prometer dicha cifra de autonomía en ciudad. Cuando digo que no escatima es porque verdaderamente no escatimo. Los EV que agregan un segundo motor aumentan los caballos pero suelen resignar kilómetros. Este surcoreano lo hace, pero aún con su sistema 4x4 asegura unos 500 km y, en simultáneo, es capaz de enviar hasta 325 CV a sus cuatro ruedas. No cualquier juego de ruedas, sino unas con llantas de 19 pulgadas en adelante.

Hyundai Ioniq 5 | Hyundai

Así y todo, estas especificaciones corresponden al Ioniq 5 convencional, un plato de entrada para la evolución definitiva. Los cero emisiones también pueden ser hot-hatchs si adoptan el buen camino durante la etapa de desarrollo. El Hyundai Ioniq 5 N invita a llevarlo a pista y probar maniobras que se asumen indebidas en el día a día. Por si acaso, te espera una aceleración de superdeportivo.

Respecto del Ioniq 5 de serie, a todas sus virtudes le agrega el hecho de que etiqueta uno de los mejores precios por financiación, producto de su rebaja de 14.000 euros. Si tomas como referencia la versión con batería estándar y acabado Light, el coche pasa de los 44.670 a unos 30.785 euros. De crossover premium a crossover terrenal sin escalas.