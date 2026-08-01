El coche eléctrico que quiere acabar con las baterías gigantes: Geely logra gastar solo 8,2 kWh

La carrera por aumentar la autonomía de los coches eléctricos ha seguido durante años una solución aparentemente sencilla: instalar una batería más grande. Sin embargo, Geely cree que existe una alternativa mucho más inteligente. En lugar de almacenar más electricidad, su nuevo sistema de propulsión busca aprovechar mejor cada kWh disponible.

El resultado es el nuevo Thunder 16 en 1, un conjunto eléctrico extraordinariamente compacto que debutará en el Geely Galaxy TT. Durante una prueba realizada alrededor del lago Qinghai, en China, este coche consiguió registrar un consumo de solo 8,2 kWh cada 100 kilómetros.

La cifra debe interpretarse con cierta prudencia, ya que no corresponde a un consumo que todos los conductores vayan a conseguir en su día a día. Aun así, revela hasta qué punto puede mejorar la autonomía de un eléctrico cuando sus componentes se diseñan para trabajar como un único sistema.

Geely Galaxy TT | Geely

No es únicamente un motor eléctrico

Aunque resulte más sencillo definirlo como un motor, el Thunder es en realidad mucho más que eso. Geely ha integrado en un único bloque 12 componentes físicos y cuatro funciones de software que normalmente estarían repartidos por distintas zonas del vehículo.

El conjunto reúne el motor eléctrico, el inversor, el reductor, el cargador embarcado, el convertidor de corriente continua, la distribución de alto voltaje y diferentes unidades electrónicas de control.

Esta integración permite eliminar conexiones, cableado y componentes redundantes. Además de reducir las pérdidas de energía, consigue que la unidad completa pese alrededor de 75 kilos y ocupe considerablemente menos espacio.

Geely asegura que el sistema tiene una eficiencia conjunta del 93,8%, una cifra que la compañía presenta como un récord entre los conjuntos eléctricos preparados para llegar a producción.

Los 8,2 kWh tienen algo de letra pequeña

El consumo de 8,2 kWh/100 kilómetros fue obtenido por un Geely Galaxy TT durante un recorrido específico alrededor del lago Qinghai. Por tanto, no se trata de una homologación europea WLTP ni de una cifra que necesariamente pueda repetirse circulando a 120 km/h por una autovía española.

El consumo oficial anunciado para el vehículo en el ciclo chino CLTC sería de aproximadamente 10,7 kWh/100 kilómetros. Incluso con las diferencias existentes entre el ciclo CLTC y el europeo, seguiría siendo un registro extraordinariamente bajo.

Como referencia, un eléctrico eficiente suele moverse actualmente entre unos 13 y 16 kWh/100 kilómetros en condiciones favorables. El Tesla Cybercab también ha hecho de la eficiencia una de sus principales armas, precisamente porque necesita reducir al máximo el tamaño, el peso y el coste de su batería.

Motor Geely Thunder | Geely

La verdadera revolución no sería recorrer 1.000 kilómetros

La consecuencia más interesante del Thunder no sería necesariamente crear un eléctrico con 1.000 kilómetros de autonomía. Su verdadera ventaja podría consistir en ofrecer los 500 o 600 kilómetros que espera un conductor, pero utilizando una batería sensiblemente más pequeña.

Una batería de menor capacidad cuesta menos, pesa menos, necesita menos materias primas y requiere menos tiempo para cargarse. También permite reducir el consumo, ya que el vehículo no tiene que transportar constantemente cientos de kilos adicionales.

Es el camino contrario al que han seguido muchos fabricantes durante los últimos años. En lugar de compensar un consumo elevado instalando baterías enormes, Geely pretende recortar primero las pérdidas energéticas del coche.

El nuevo sistema también elimina más de 180 piezas redundantes y reduce alrededor de un 30% el cableado de alta tensión. Gracias a su menor tamaño, puede liberar aproximadamente 28 litros adicionales de espacio para el maletero o para otros elementos del vehículo.

También puede desarrollar 570 CV

La búsqueda de eficiencia no significa que el Geely Galaxy TT vaya a ser un coche lento. En su configuración de dos motores y tracción total podrá desarrollar hasta 425 kW, equivalentes a unos 570 CV, y acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,8 segundos.

El sistema utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, electrónica de carburo de silicio y un avanzado circuito de refrigeración. Geely incluso habla de una vida útil teórica de hasta cinco millones de kilómetros para el conjunto, aunque esta afirmación tendrá que demostrarse con el paso del tiempo.

Por ahora, los 8,2 kWh deben entenderse como un récord conseguido en condiciones concretas, no como el consumo habitual que veremos en carretera. Pero el Thunder demuestra algo mucho más importante: los próximos grandes avances del coche eléctrico podrían no llegar de baterías más grandes, sino de vehículos capaces de necesitar mucha menos energía.

Mientras tanto, también conviene recordar que la autonomía homologada y la autonomía real de un coche eléctrico no siempre coinciden. La eficiencia final seguirá dependiendo de la velocidad, la temperatura, la aerodinámica, los neumáticos y la forma de conducir.