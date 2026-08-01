Tan barato como un Corolla Sedán, pero con la elegancia europea y acabados premium de DS

Este coche se te presenta como una oportunidad de reunir condiciones premium y al mismo tiempo seguir apostando por el diésel para los trayectos por autopista, pero también cubre todo el espectro de la electrificación y es precisamente con la mecánica híbrida ligera que obtiene el precio más barato. Hablo del DS N°4 Hybrid en acabado Pallas, la versión de acceso de esta berlina compacta de 4,4 metros de largo.

Si el DS N°4 diésel te pide carretera, esta configuración con potencia de 145 CV y 230 Nm de par va dirigida al uso en ciudad por sobre todas las cosas, producto de su arquitectura de 48 voltios que apuesta por una eficiencia de recuperación de energía mediante frenado regenerativo, un ahorro de combustible del 50 por ciento en conducción urbana y, siempre que te muevas a 30 km/h o menos en ciudad, más del 50 por ciento del tiempo en modo totalmente eléctrico.

DS Nº4 | DS

De manera tal que su motor de tres cilindros 1.2, asistido por una pequeña batería con capacidad útil de 0,43 kWh y un motor eléctrico de de 21 kW (28 CV), podría ser capaz de bajar de los cuatro litros y medio cada 100 kilómetros en ciclo urbano, más allá del consumo combinado homologado de 5,2 l/100 km.

Una berlina generosa en calidad y equipamiento a pesar de ser la versión de acceso

A su premisa mecánica, el DS N°4 Hybrid suma el nivel de calidad y equipamiento generoso como un segundo valor de su condición de coche premium accesible. Si bien son las variantes avanzadas las que agregan materiales sustancialmente superiores –a saber: cuero Nappa y alcántara–, este acabado Pallas no deja de lado el refinamiento y la sofisticación, ya que al abrir las puertas te encuentras con un interior de alta densidad y un tapizado de asientos que combina tela Diamond Tungsten con una Black DS.

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Su confort se expande a una iluminación ambiental multicolor, pero sobre todo se manifiesta en su sistema de calidad de aire para la cabina, su climatización automática bizona, la función acústica de sus ventanas delanteras laminadas y el ajuste lumbar tanto para conductor como para acompañante. Al incluir asistentes de aparcamiento, de frenado automático de emergencia y de estacionamiento, de control de crucero adaptativo y en especial de reconocimiento de señales de velocidad, en seguridad no destaca menos.

El resultado, en definitiva, es un cinco puertas de asepcto hatchback con condiciones de alta gama y la etiqueta Eco de su fórmula motriz microhíbrida, una berlina francesa que advierte a las referentes de las automotrices alemanas por su precio que queda en unos 30.500 euros si eliges la financiación. Sí, casi tan barato como el Toyota Corolla Sedán.