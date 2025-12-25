Olvida los híbridos enchufables: estos son los verdaderos híbridos que triunfarán tras el fin del veto del 2035

Hyundai prepara nuevos modelos eléctricos para 2027. Bueno, quizá definirlos como eléctricos no sea lo más correcto, lo suyo sería “híbridos en serie”, aunque por lo general, la gente los conoce como “eléctricos de autonomía extendida”.

Sea como sea o los llamen como los llamen, Hyundai trabaja en una nueva generación de vehículos eléctricos con autonomía extendida, o EREV –extended range electric vehicle–, que deberían estar listos a partir de 2027, cuando se presentará el primero de ellos.

Los coches eléctricos de autonomía extendida –híbridos en serie–, se caracterizan porque el motor que mueve las ruedas es, únicamente, el eléctrico, mientras que un motor a gasolina hace las veces de generador cuando la batería pierde carga. Hay varios modelos con esta tecnología, como el Nissan Qashqai e-Power o como el “viejo” Opel Ampera, aquel que estuvo a la venta hace lo menos 10 años y que no tuvo éxito, pero ahora es un modelo muy valorado de segunda mano.

Esta tecnología tiene ciertas ventajas con respecto a un híbrido convencional. La primera de ellas es la suavidad de funcionamiento, pues la conducción es básicamente como un eléctrico. La otra es la sencillez, o al menos, la menor complejidad frente a un híbrido enchufable convencional. La gestión electrónica de un híbrido es muy compleja, pues tiene que ser capaz de gestionar –valga la redundancia– dos motores y combinarlos cuando sea necesario. Sin embargo, en un EREV, la gestión electrónica no necesita combinar motores, solo activar el motor de combustión cuando se necesite cargar la batería en circulación.

Más autonomía y más barato

Hyundai es uno de los referentes en cuanto a tecnología eléctrica y también en lo referente a tecnología híbrida, así, pues, es evidente que todo son ventajas para la firma surcoreana. Tanto, que promete autonomías muy elevadas de más de 600 millas, o dicho de otro modo, superiores a los 960 kilómetros. Pero lo mejor no es eso, sino que podrían resultar más baratos que cualquier modelo eléctrico, ya que la batería no necesita ser muy grande, algo que también repercute en otras cuestiones como el peso total del conjunto.

La marca ha emitido un comunicado en el que destacan unos comentarios: a diferencia de los EREV convencionales, el enfoque de Hyundai utiliza baterías de alto rendimiento de fabricación propia, logrando la máxima potencia de un vehículo eléctrico con menos de la capacidad de la batería, mejorando a accesibilidad a la vez que mantiene una autonomía y un rendimiento excepcionales y eliminando la ansiedad por la autonomía.

Esto último, la ansiedad por autonomía, es una nueva afección que ha llegado con los coches eléctricos. Los usuarios acaban por tener ansiedad, nervios e incluso malestar, por culpa de la autonomía del vehículo y la no posibilidad de tener cargadores disponibles. Los eléctricos con autonomía extendida eliminan dicho problema gracias a un funcionamiento que permite disfrutar de autonomías muy elevadas, como ya se ha comentado.

Por el momento, no sabemos más sobre lo que tiene Hyundai en desarrollo. Ni siquiera el tipo de coche, aunque sí han anunciado que la tecnología también llegará a Genesis, su división de alta gama.