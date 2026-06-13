Skoda desvela las primeras imágenes del Peaq, su nuevo SUV de siete plazas

Skoda ha revelado los bocetos del exterior de su nuevo Peaq, un SUV eléctrico de siete plazas del que ya se puede ver su diseño limpio y plagado de personalidad, siguiendo los principios de estilo 'Modern Solid'.

A la espera de conocer más detalles de este nuevo modelo el próximo 23 de junio, en los primeros bocetos se puede apreciar que la presencia visual de este nuevo SUV se caracteriza por superficies bien definidas, líneas precisas y elementos de iluminación distintivos.

Skoda Peaq | Skoda

Las superficies esculpidas con precisión y los detalles claramente estructurados crean una presencia segura y atemporal, mientras que los rasgos característicos, como los faros en forma de T y el Tech-Deck Face, expresan la identidad de Skoda en esta nueva era eléctrica.

En la parte delantera, los delgados faros en forma de T, la parrilla Tech-Deck Face en negro brillante y el elemento que los une forman un característico motivo en forma de bucle, similar a un marco. A esto contrasta el parachoques con diseño Volcano, con su pronunciado contorno inferior y su línea horizontal claramente definida.

Skoda Peaq | Skoda

En la vista lateral destacan la elevada línea de cintura y los anchos pilares D, que refuerzan la presencia sólida y robusta del vehículo. Las superficies estructuradas acentúan aún más sus proporciones audaces. Los bocetos también destacan las manillas de las puertas empotradas, perfectamente integradas en la carrocería.

La parte trasera refleja el diseño de la parte delantera, con luces traseras en forma de T y un elemento de unión que forma el inconfundible motivo en forma de lazo. Esto distingue visualmente al Peaq y garantiza que sea reconocible a primera vista.